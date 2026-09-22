농협금융, 자회사와 ‘치매 안심돌봄 캠페인’

NH농협금융지주는 21일 ‘치매 극복의 날’을 맞아 은행, 생명, 손해보험 등 7개 자회사가 합동으로 현장 밀착형 ‘안심돌봄 캠페인’을 전개한다고 밝혔다. 이번 캠페인은 NH농협금융이 추진 중인 ‘안심돌봄 프로젝트’의 하나로 시니어 고객·지역사회와 직접 교감하는 데 초점을 맞췄다.

먼저 온·오프라인 채널을 활용해 치매 인식 개선에 나선다. NH농협생명은 라디오로 치매 예방 행동수칙을 담은 공익광고를 송출하고, NH농협손해보험은 사회관계망서비스(SNS) 캠페인을 실시한다. 치매 극복의 날 당일·전후에 각 지방자치단체 치매안심센터와 영업점 내방고객을 대상으로 치매 예방·조기 검진·인식개선 홍보에 나선다.

농협금융 전 자회사는 9월부터 3개월간 시니어 고객을 대상으로 보이스피싱 등 금융사기 예방 교육을 집중 실시해 고령층 자산 보호에 만전을 기할 계획이다. 특히 NH농협은행은 3월부터 만 60세 이상 전 국민을 대상으로 보이스피싱 보상보험 무료 지원에 나서 최근까지 약 17만명의 가입을 이끌어냈다.

이찬우(사진) NH농협금융 회장은 “앞으로도 지역 기반 전국적 농협 네트워크를 바탕으로 시니어와 치매 가족이 체감할 수 있는 따뜻한 포용금융을 이어가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지