“수소산업 사업화 어려워… 일관된 정책 중요”

국내 수소산업이 높은 생산·공급 비용과 부족한 인프라, 더딘 제도 이행으로 시장 형성에 어려움을 겪고 있다는 진단이 나왔다. 산업계는 수소 생산세액공제 확대와 청정수소발전 입찰시장(CHPS) 개선, 정부 주도의 공급 인프라 확충을 요구했다.

한국공학한림원과 국회수소경제포럼은 21일 서울 켄싱턴호텔 여의도에서 국회·정부 및 산학연 관계자 약 150명이 참석한 가운데 ‘2026 수소경제 대토론회’를 개최했다.

이관영 한국과학기술연구원(KIST) 청정수소 저장·활용 전략연구단장은 “지난 7년의 성적표를 보면 목표는 컸지만 시장은 작았고 수소 가격과 제도의 이행 속도도 늦었다”며 “2019년 당시의 정책 목표를 실제 시장으로 연결하려면 필요한 곳에 먼저 공급하고 전 주기는 함께 육성하며 청정화는 단계적으로 추진해야 한다”고 제안했다.

토론회에는 수소 소재·부품·장비 분야 중소·중견기업 관계자들이 참여해 기술개발과 실증, 시장 창출 과정에서 겪는 애로사항을 전달했다. 이들은 기술개발에 성공해도 안정적인 수요처와 공급 인프라가 없으면 사업화와 후속 투자가 어렵다며 장기적이고 예측 가능한 정책을 주문했다.

임만규 일진하이솔루스 대표는 “수소산업 육성과 수요 창출을 위해 정부 주도로 이용자 접근성이 높은 대규모 수소 공급 인프라가 선행되고 지속해서 확충돼야 한다”고 강조했다. 이어 “초기에는 그레이·블루수소를 포함해 유연하게 생산하되, 태양광 유휴전력 활용 등을 통해 점진적으로 그린수소 비중을 확대해야 한다”고 말했다.

분과별 토론에서는 국내 수소 생산플랜트 투자를 유도하기 위한 생산세액공제 확대와 국내 생산·해외 도입 간 역할 분담, 원전을 활용한 수소 생산 등이 정책과제로 제시됐다. AI 데이터센터와 반도체산업의 대규모 전력 수요를 수소발전의 초기 시장으로 활용하고, CHPS의 안정성과 예측 가능성을 높여야 한다는 제안도 나왔다.

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