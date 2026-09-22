10월 서울 입주 아파트 3302가구… 공급부족 지속

10월 전국 아파트 입주 물량이 전월보다 65% 늘지만 서울의 공급 부족은 이어질 전망이다. 서울 입주 예정 물량은 3302가구, 3개 단지에 그쳤고 이마저도 74%가 은평구 한 단지에 집중됐다. 지방의 증가분도 광주에 몰려 전국적인 물량 증가가 지역별 체감 공급 확대로 이어지기는 어려울 것으로 보인다.



21일 부동산 플랫폼 ‘직방’에 따르면 10월 전국 아파트 입주 물량은 1만6567가구로 집계됐다. 9월 1만57가구보다 65% 늘어난 규모로, 올해 월별 입주 물량 가운데서는 1월과 6월, 3월에 이어 네 번째로 많다. 수도권은 7924가구로 9월보다 14% 늘고, 지방은 3121가구에서 8643가구로 2.8배가량 증가한다.

20일 서울 용산구 남산에서 아파트 단지가 보이고 있다. 뉴시스

서울에서는 은평구 대조동 ‘힐스테이트메디알레’ 2451가구, 강서구 등촌동 ‘힐스테이트등촌역’ 543가구, 강남구 도곡동 ‘래미안레벤투스’ 308가구가 입주를 시작한다. 서울 전체 입주 물량 3302가구 가운데 힐스테이트메디알레 한 단지가 약 74%를 차지한다. 은평구 물량을 제외하면 서울의 10월 입주 물량은 851가구에 그친다.



경기에서는 의왕 733가구, 오산 730가구, 안양 458가구, 파주 383가구, 부천 266가구, 시흥 218가구 등 6개 시에서 7개 단지가 입주한다. 인천은 1834가구가 모두 검단에 집중됐다.



지방도 특정 지역에 물량이 몰렸다. 10월 지방 입주 물량 8643가구 중 전남광주가 5671가구로 66%를 차지한다. 충남은 776가구, 대전 749가구, 부산 400가구, 대구 299가구 등이다. 전남광주를 제외한 지방 입주 물량은 2972가구로 9월 3121가구와 비슷하다.



예정된 물량이 실제 입주로 이어질지도 변수다. 주택산업연구원 조사에서 8월 전국 아파트 입주율은 59.5%로 7월 68.1%보다 8.6%포인트 하락했다. 수도권 입주율은 80.8%였지만 광역시는 55.5%에 그쳤다. 미입주 사유로는 잔금대출을 확보하지 못했다는 응답이 37.2%로 가장 많았다.



직방 관계자는 “서울은 10월 입주 물량의 대부분이 소수 단지에 몰려 있어 신규 입주에 따른 공급 효과도 지역별로 차이가 날 것”이라고 분석했다.

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