삼성전자, 광주 HVAC 생산라인 착공

삼성전자가 전남광주통합특별시 광주사업장에 2400억원을 투자해 인공지능(AI) 데이터센터와 첨단 제조시설용 냉난방공조(HVAC) 생산라인을 구축한다.

삼성전자는 21일 광주사업장에서 플랙트그룹 HVAC 생산라인 착공식을 열었다고 밝혔다. 행사에는 노태문 삼성전자 DX부문 대표이사 사장과 토비아스 케텔레 플랙트그룹 최고재무책임자(CFO), 민형배 전남광주통합특별시장 등이 참석했다.

21일 전남광주 북구 삼성전자 광주사업장 3캠퍼스 신공장 부지에서 삼성전자·플랙트그룹코리아 광주공장 착공식에 참석한 내빈들이 시삽식을 하고 있다. 왼쪽부터 토비아스 케텔레 플랙트그룹 최고재무책임자(CFO), 노태문 삼성전자 DX부문 대표이사 사장, 민형배 전남광주통합특별시장, 더불어민주당 안도걸 의원. 전남광주=뉴시스

신규 생산라인은 광주사업장 제3캠퍼스에 연면적 2만1800㎡(약 6600평) 규모로 조성되고, 2028년 초 본격 가동될 예정이다. 플랙트그룹의 15번째 글로벌 생산거점으로 한국과 동아시아 지역의 AI 데이터센터, 반도체·배터리 등 첨단 제조시설과 대형 상업시설의 공조 수요에 대응한다.

생산 품목은 냉각수 분배장치(CDU), 팬 월 유닛(FWU), 컴퓨터룸 공기 처리 장치(CRAH), 대형 건축물용 공기조화기(AHU) 등이다. 삼성전자는 제품 개발부터 생산·설치·유지보수까지 연계하는 HVAC 사업 체계를 구축해 급증하는 데이터센터 냉각 수요에 대응할 계획이다. 신규 생산라인 착공과 완공, 양산 안정화 단계까지 안전 관리에도 집중한다.

삼성전자는 지역 인재 채용과 협력회사와의 동반성장을 추진해 지역 경제 활성화에도 기여할 방침이다. 노 사장은 “이번 착공은 핵심 성장동력인 HVAC 사업 도약의 이정표”라며 “광주사업장을 AI 가전과 차세대 HVAC 솔루션을 함께 생산하는 첨단 제조 거점으로 육성하겠다”고 말했다.

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