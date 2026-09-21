김성수 신임 대법관 “재판 독립 원칙 지킬 것”

김성수(사진) 신임 대법관이 21일 취임사에서 “사법부가 흔들림 없이 재판 독립의 원칙을 지키며, 주권자인 국민이 사법부에 부여한 막중한 책무를 묵묵히 수행하고 있음을 국민들께서 느끼고 안심하실 수 있도록 최선을 다해 재판업무에 임하겠다”고 말했다.



김 대법관은 이날 서울 서초구 대법원에서 열린 취임식에서 “그동안 마음속으로 해오던 다짐과 약속을 공표함으로써, 그 다짐 등을 실행할 동력으로 삼고자 한다”며 이같이 밝혔다. 김 대법관은 먼저 “사법 불신의 원인으로 지목되는 재판 지연을 해소하는 데 힘을 보태겠다”며 “국민들의 재판받을 권리, 그중에서도 절차적 기본권이 충실히 보장될 수 있도록 관심을 갖고 주의를 기울이겠다”고 했다.



아울러 “이미 우리 일상을 바꾸고 있는 급격한 기후변화와 위기이자 기회로 인식되는 인공지능, 휴머노이드 로봇 등 기술혁신이 우리 사회에 미칠 파급력과 새로운 분쟁 유형을 미리 연구·분석하겠다”며 “분쟁 발생 시 소모적인 논쟁을 줄이고 합리적이면서도 통일적인 기준을 조기에 제시할 수 있도록 준비하는 데 힘을 보태겠다”고 강조했다.



김 대법관은 이재명 대통령이 취임 후 처음으로 임명한 대법관이다.



김 대법관의 취임으로 7일 이흥구 대법관 퇴임 후 2주 동안 이어지던 대법관 2명 동시 공백 사태는 일단락됐다.



하지만 3월 퇴임한 노태악 전 대법관의 후임에 대한 인선은 청와대와 대법원 간 견해 차이로 마무리되지 못하고 있다.

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