[알립니다] ‘상생협력·기술혁신’ 선도기업을 찾습니다

세계일보와 한국상생제조연합회는 상생협력과 기술혁신, 동반성장에 기여한 우수기업을 발굴하고자 「2026 제1회 세계 상생제조 우수기업 대상」을 제정하고 후보 기업을 추천받습니다. 국내 제조업은 고금리와 원자재 가격 상승, 인력난, 공급망 재편, 디지털 전환 등 복합적인 경영환경 변화에 직면해 있습니다. 특히 중소 제조기업에는 기술개발과 생산성 향상, 판로 확대와 더불어 대기업·유통기업과의 협력 기반 마련이 중요한 과제로 떠오르고 있습니다.



본 상은 제조·유통 현장에서 혁신과 협력으로 경쟁력을 높이고 동반성장에 앞장선 기업을 발굴·시상합니다. 이를 통해 우수사례를 널리 알리고, 민·관·언론이 함께하는 지속 가능한 상생제조 생태계를 확산하고자 합니다.



「2026 제1회 세계 상생제조 우수기업 대상」에 기업인 여러분과 관련 기관·단체의 많은 관심과 참여, 적극적인 추천을 바랍니다.



●시상부문 및 내역

① 상생혁신 부문 1명(1500만원 상금) ② 기술경쟁력 1명(1000만원 상금)

③ 판로개척 1명(500만원 상금) ④ ESG·지역경제 1명(500만원 상금)

⑤ 상생협력 1명(1000만원 상금) ⑥ 제조특별 1명(500만원 상금)

⑦ 유통특별 1명(500만원 상금)



●접수기간: 2026년 8월 31일(월)~10월 16일(금) ※당일까지 접수분에 한함



●수상자 발표 및 시상(예정)

① 수상자 발표 : 2026년 11월

② 시상식 : 2026년 11월 9일(월) (한국프레스센터 20층 국제회의장)



●문의처: 세계일보 대외협력국 담당자(02-2000-1574~5)



●접수처

03175 서울시 용산구 서빙고로17, 33층

세계일보 대외협력국 세계농업기술상 담당자

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