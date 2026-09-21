김윤지, 기은세 평창동 새집 방문…“여기 살고 싶다” 감탄

가수 겸 배우 김윤지(ns윤지)가 배우 기은세의 서울 평창동 새집을 찾아 집 안 곳곳을 둘러보며 연신 감탄했다.

가수 겸 배우 김윤지(ns윤지)가 배우 기은세의 평창동 새집을 찾아 집 안 곳곳을 둘러보며 연신 감탄했다. ns윤지

20일 김윤지의 유튜브 채널에는 기은세의 집을 방문한 모습을 담은 영상 ‘엘라야 엄마 너없이 행복한거 진짜 아니야’가 공개됐다. 영상에서 김윤지는 최근 리모델링을 마친 기은세의 평창동 주택을 직접 살펴보며 인테리어와 공간 구성에 대한 놀라움을 드러냈다.

김윤지는 집에 들어서자마자 독특한 분위기에 주목했다. 그는 “언니 미쳤다. 미국보다 더 미국 같다. 여기는 더 유럽 같다”라며 미국이나 유럽의 고급 주택을 연상하게 하는 공간이라고 표현했다. 그는 “감히 이렇게 봐도 되나 싶을 정도로 집이 예쁘다”라고 감탄했다.

화장실 역시 김윤지의 시선을 사로잡았다. 호텔을 떠올리게 하는 타일과 인테리어를 보며 마치 유럽의 숙박시설에 들어온 것 같다고 말했다. 이어 “여기 살고 싶다”라고 말했다. 거실에서는 창을 통해 들어오는 햇빛과 정원이 내려다보이는 풍경을 바라보며 서울에서도 이 같은 분위기의 전망을 볼 수 있다는 점에 놀라워했다.

손님방을 둘러볼 때도 감탄은 이어졌다. 넓은 면적과 높은 층고, 대리석 느낌의 타일 등이 어우러진 공간을 본 김윤지는 고급 호텔의 스위트룸을 연상시킨다고 말했다. 이후 침대에 앉아 와인을 마시는 듯한 모습을 연출했다.

안방과 안방에 마련된 욕실도 살펴봤다. 김윤지는 “다음 생에는 너로 태어나야 겠다”며 기은세의 집에 있는 강아지에게 부러움을 나타내기도 했다.

집을 둘러본 뒤에는 기은세가 직접 준비한 음식도 함께 맛봤다. 기은세가 요리 과정에서 기름 온도를 확인하기 위해 온도계를 사용하는 모습도 공개됐다.

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