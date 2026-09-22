해양수산부, 제로베이스원과 K-Seafood 글로벌 캠페인 진행

사진=해양수산부 제공

해양수산부가 한국 수산물의 글로벌 인지도를 높이기 위한 ‘K-Seafood 글로벌 캠페인’을 진행한다.

이번 캠페인은 K-Culture의 글로벌 인지도와 영향력을 활용해 K-Seafood를 알리는 데 목적이 있다. 특히 K-POP 그룹 ‘제로베이스원(ZEROBASEONE)’을 캠페인 모델로 발탁해 전 세계 소비자들에게 한국 수산물의 매력을 알린다.

캠페인에는 ‘Give it a Kick, Dive into K-Seafood’라는 문구를 활용했으며, 광어·굴·김·전복을 담은 4편의 캠페인 영상을 공개했다.

광어 편은 면과 면이 만나는 모서리를 뜻하는 ‘각’을 테마로 ‘넘버원 광어의 월드클래스 각’이라는 문구를 담았다. 굴 편에서는 멋과 형태를 뜻하는 ‘폼’을 활용해 ‘가성비 끝판왕 굴의 폼 미친 클래스’라는 문구를 담았다.

김 편은 진심과 진짜를 뜻하는 ‘찐’과 연결해 ‘최상의 바삭함에 세계인이 반한 찐템’이라는 문구를 담았다. 전복 편은 ‘띵작’의 ‘띵’을 테마로 ‘먹는 순간 띵, 씨푸드계의 띵작 전복’이라는 메시지를 담았다.

각 수산물의 특징을 ‘각’, ‘폼’, ‘찐’, ‘띵’ 등의 표현과 결합해 풀어낸 것이 특징이다.

해양수산부 관계자는 “한류 콘텐츠에 대한 전 세계적인 관심이 높아지고 있는 가운데, 이번 캠페인을 통해 한국 수산물, K-Seafood의 우수성과 매력을 전 세계에 알릴 수 있기를 기대한다”며 “앞으로도 다양한 글로벌 콘텐츠를 통해 K-Seafood의 인지도를 높이고 한국 수산물의 세계화를 적극 지원해 나가겠다”고 밝혔다.

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