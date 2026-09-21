국힘 "강훈식 사퇴, 꼬리자르기…비선실세 인사농단 규명해야"

국민의힘은 21일 강훈식 대통령 비서실장이 사의를 표명하자 "꼬리 자르기"라면서 청와대가 연이은 장관 후보자 인사검증 실패의 책임을 져야 한다고 주장했다.



장동혁 대표는 이날 페이스북에 올린 글에서 "이번 사태가 비서실장 한 사람 책임으로 끝날 일이냐"면서 "정말로 책임을 져야 할 사람들은 청와대를 좌지우지한다는 '경기-성남 라인'"이라고 비판했다.

국민의힘 장동혁 대표가 21일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

장 대표는 "비서실장 교체 정도로 해결될 수준은 진작에 넘어섰다. 내각과 청와대를 전면 쇄신해야 한다"면서 "종합적인 책임을 질 사람은 바로 이재명 대통령"이라고 강조했다.



정점식 원내대표는 국회에서 기자들과 만나 "강 실장의 사퇴는 장관급 인사를 총괄하는 청와대 인사위원장으로서 당연한 처신"이라며 "성남라인 비선 실세들의 책임을 은폐하는 카드가 되면 안 된다"고 지적했다.



정 원내대표는 "이재명 대통령은 여론이 안 좋으니 개각으로 시선을 돌려보려다 실패했고, 그래서 김용범 정책실장 꼬리 자르기를 하고, 그걸로 안 되니 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 사퇴하고, 그걸로 안 되니 김승원 법무부 장관 후보자가 사퇴하고, 그걸로도 안 되니 이제 강 실장까지 잘랐다"면서 "내일은 또 무엇으로 꼬리 자르기를 하시겠느냐"고 반문했다.



이어 "대통령에게 장관 후보자들을 제청한 한성숙 국무총리도 사퇴해야 한다"면서 "이제 중요한 것은 비선실세 인사농단의 진상규명이다. 성남라인 김현지 청와대 제1부속실장·정진상 (전 민주당 대표실 정무조정) 실장을 국감 증인으로 출석시켜 인사농단 의혹을 검증해야 한다"고 촉구했다.



박성훈 수석대변인도 논평을 내 "연이은 인사 실패로 대통령실의 인사 시스템이 만신창이가 됐는데, 고작 비서실장 한 사람에게 책임을 떠넘기는 것이 쇄신이냐"고 맹비난했다.



박 수석대변인은 "정작 대통령실 인사라인과 '상왕' 김현지 실장을 둘러싼 인사 개입 의혹과 책임론에는 침묵하고 있다"면서 "이 질문에 답하지 않은 채 비서실장만 교체한다면 이는 쇄신이 아니라 희생양 만들기이자 전형적인 꼬리 자르기"라고 혹평했다.

<연합>

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