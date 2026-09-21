한국청소년육성회 춘천·율문천사들·폴리텍대, 청소년 진로진학 지원 맞손

사단법인 한국청소년육성회 춘천지구와 학부모공동체 율문천사들이 지역 대학과 함께 청소년 진로·진학 지원을 위한 협력에 나섰다.

한국청소년육성회 춘천지구와 학부모공동체 율문천사들은 21일 한국폴리텍대학 춘천캠퍼스와 함께 ‘지역 청소년 진로·진학 지원을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

한국청소년육성회 춘천지구, 학부모공동체 율문천사들, 한국폴리텍대학 춘천캠퍼스가 21일 업무협약을 했다. 율문천사들 제공

이번 협약은 청소년 전문 육성 단체인 한국청소년육성회와 현장의 목소리를 대변하는 학부모공동체 율문천사들이 지역 대학의 우수한 교육 인프라를 연결해 청소년들에게 보다 실질적이고 체계적인 진로 탐색 및 직업 체험 기회를 제공하고자 마련됐다.

협약에 따라 3개 기관·단체는 상호 신의성실의 원칙 아래 △청소년 대상 진로·진학 정보 제공 및 상담 지원 △직업 체험 및 학과 체험 프로그램 운영 △한국폴리텍대학 춘천캠퍼스의 직업교육 정보 공유 △청소년 및 학부모 대상 진로·진학 설명회·교육 추진 △진로·진학 행사 홍보 및 참여 지원 등에 적극 협력하기로 했다.

한국청소년육성회 춘천지구는 그동안 축적해 온 청소년 선도 및 육성 노하우를 바탕으로 3개 단체 간 인적·물적 자원 연계를 총괄 지원한다. 청소년들이 올바른 가치관을 형성하고 진로를 설계할 수 있도록 다각적인 교육 지원 사업을 추진할 예정이다.

학부모공동체 율문천사들은 청소년과 학부모의 실제적인 요구사항을 교육 현장에 전달하는 다리 역할을 맡는다. 학부모 시각에서 아이들에게 진정으로 필요한 체험 프로그램을 발굴하고 진로 설명회 및 직업 체험에 많은 청소년과 학부모들이 참여할 수 있도록 홍보와 네트워크 형성에도 앞장서기로 했다.

한국청소년육성회 춘천지구 관계자는 “미래의 주역인 청소년들이 자신에게 맞는 적성을 찾고 건강하게 성장할 수 있도록 돕는 것이 우리 역할”이라며 “폴리텍대의 우수한 인프라와 율문천사들의 긴밀한 소통력을 바탕으로 실질적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.

율문천사들 관계자는 “아이들의 진로 문제는 학부모들의 가장 큰 관심사이자 고민거리”라며 “청소년 전문 단체 및 지역 대학과 힘을 모아 우리 아이들에게 풍성한 체험과 밝은 진로의 길을 열어줄 수 있게 되어 매우 뜻깊다”고 전했다.

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