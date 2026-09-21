온, 축구 시장 진출…음바페와 10년 파트너십

사진=온(On) 제공

스위스 프리미엄 스포츠웨어 브랜드 온(On)이 축구 시장 진출을 공식 선언했다. 이와 함께 축구선수 '킬리안 음바페'와 10년간의 장기 파트너십을 맺고 온의 축구 시장 진출 여정을 함께한다.

온은 러닝을 중심으로 사업 영역을 확대해왔으며, 이번 축구 카테고리 진출을 통해 사업 영역을 축구로 넓힌다.

먼저, 온은 월드컵 우승자인 ‘킬리안 음바페(Kylian Mbappé)’와 10년에 걸친 장기 파트너십을 체결했다. 음바페는 온의 글로벌 브랜드 앰버서더로서 축구를 넘어 무브먼트, 퍼포먼스, 컨템포러리 디자인 전반에 걸쳐 활동한다. 또한 온의 제품 개발팀과 직접 협업해 향후 출시될 축구화 및 어패럴의 개발과 테스트 과정에도 선수로서의 관점을 더할 예정이다.

온의 축구 시장 진출에는 티에리 앙리와 시드니 셰르텐라이브도 참여한다. 프랑스 월드컵 우승 멤버이자 아스널 FC 출신인 ‘티에리 앙리(Thierry Henry)’와 스위스 여자 국가대표 ‘시드니 셰르텐라이브(Sydney Schertenleib)’가 각각 온의 축구 사업과 제품 개발에 참여한다.

특히 티에리 앙리는 2025년 말부터 온의 축구 진출 전략을 함께 구상해왔다. 앙리는 온의 풋볼 디렉터로서 제품 기획과 선수 관계 구축은 물론 축구 문화와 관련한 전략 등 ‘온 풋볼(On Football)’ 프로젝트의 전략 개발에 참여한다.

스위스 국가대표이자 FC 바르셀로나 소속의 ‘시드니 셰르텐라이브’도 제품 개발에 참여한다. 셰르텐라이브는 2025년 온의 트레이닝 및 라이프스타일 부문 앰버서더로 합류했으며, 앞으로 직접 온의 제품 개발과 테스트에 참여해 여자 축구 관련 제품 개발에 선수로서의 관점을 반영할 예정이다.

사진=온(On) 제공

온은 이번 축구 카테고리 진출에 독자적 로봇 기술 ‘라이트스프레이(LightSpray™)’를 적용할 계획이다. 2024년 첫선을 보인 라이트스프레이 기술은 연속된 필라멘트를 분사해 이음새 없는 단일 구조의 갑피를 제작하는 로봇 기반 제조 기술이다. 온은 이를 축구화에 적용해 가볍고 발에 밀착되는 제품을 개발한다는 계획이다.

온의 창업자 겸 공동 최고경영자(co-CEO) ‘데이비드 알레만(David Allemann)’은 “축구 시장에는 기존의 방식을 답습하는 또 하나의 스포츠 브랜드가 아닌 새로운 가능성에 도전하는 신선한 아이디어가 필요하다”며 “우리가 새로운 스포츠 영역에 발을 디딜 때 목표는 언제나 진정한 혁신과 현대적인 디자인으로 미래를 이끄는 브랜드가 되는 것이며, 필드와 거리, 런웨이를 관통하는 최고 수준의 퍼포먼스와 축구 문화를 연결할 계획”이라고 말했다. 이어 “킬리안 음바페는 축구의 새로운 미래를 함께 그려나갈 가장 완벽한 파트너”라고 말했다.

글로벌 파트너로 합류한 ‘킬리안 음바페’ 역시 “온이 처음부터 나를 매료시켰던 점은 내일의 축구를 만들어갈 완전히 새로운 무언가를 구축할 수 있는 기회였다”며 “현장에서 얻은 경험과 관점을 제품에 투영하고, 혁신을 통해 가능성의 한계를 넓히면서도 축구 본연의 즐거움에 충실하고 싶다”며 “온과 나는 같은 꿈을 꾸고 있으며, 우리의 여정은 이제 시작일 뿐”이라고 말했다.

온은 사진작가 ‘유르겐 텔러(Juergen Teller)’가 촬영한 축구 캠페인 비주얼도 공개했다. 캠페인은 라이트스프레이 로봇과 미공개 프로토타입 축구화, 실험 장비들이 있는 연구소를 배경으로 촬영됐다. 음바페와 앙리, 셰르텐라이브가 온의 제품 개발 공간을 배경으로 등장한다.

2010년 창립한 온(On)은 '클라우드텍(CloudTec®)'과 '라이트스프레이(LightSpray™)' 등 신발 기술을 개발하며 러닝을 중심으로 사업을 확대해왔다. 온은 이번 축구 카테고리에서도 라이트스프레이 기술과 선수들의 제품 개발 참여를 활용할 계획이다.

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