완주 주택 화재…비번 소방관 신속한 대처로 추가 피해 막아

[전북소방본부 제공. 재판매 및 DB 금지]

비번 날 생일을 맞아 전북 완주의 부모님 댁을 찾은 소방관이 이웃 주택에서 난 불을 보고 침착한 초기 대응으로 추가 인명 피해와 연소 확대를 막았다.



21일 전북특별자치도소방본부 등에 따르면 전날 오후 6시 50분께 완주군 용진읍의 한 주택에서 불이 났다.



당시 생일을 맞아 부모님과 함께 저녁 식사를 하고 있던 익산소방서 팔봉119안전센터 조성국(36) 소방교는 '펑'하는 폭발음을 듣자마자 화재 현장으로 뛰쳐나갔다.



불이 난 주택에서는 거센 화염이 뿜어져 나오고 있었고, 그 집의 어르신 두 명이 대야에 물을 받아 불을 끄려 하고 있었다.

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이를 확인한 조 소방교는 '현장이 너무 위험하고 대야에 담긴 물로는 진화가 어렵다'고 어르신들을 설득해 대피시켰다.



또 자택에 있던 고압분무기를 연결해 불이 주변으로 번지는 것을 막는 등 초기 진화 작업을 했다.



이 과정에서 어르신 중 한 명이 복사열로 인해 양팔에 화상을 입었으나, 조 소방교의 침착한 대처로 추가 피해를 막을 수 있었다.



이후 신고를 받고 현장에 도착한 관할 소방대원들은 펌프차 등 장비를 이용해 20여분 만에 불을 완전히 진화했다.



조 소방교는 "소방관이라면 당연히 해야 할 일이었다"며 "비슷한 일이 발생하면 다른 소방관들도 똑같이 행동했을 것"이라고 말했다.



그러면서 "불길이 강한 최성기에는 자체 진화가 매우 어렵다"며 "무리하게 자체 진화를 시도하기보다는 119에 신고한 뒤 안전한 곳으로 우선 대피해 달라"고 강조했다.

<연합>

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