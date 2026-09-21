‘7초 만에 끝’…충북 괴산군 추석 인사말 ‘유쾌한 반란’

“존경하고 사랑하는 괴산군민 여러분…”

자치단체장의 묵직한 명절 인사는 이제 옛말이 됐다. 권위적인 형식에서 탈피해 단 ‘7초’짜리 짧은 영상이 누리꾼들을 사로잡았다. 주인공은 충북 괴산군이다. 공식 채널을 통해 공개된 이 영상은 게시 사흘 만인 21일 오전 조회 수 89만5000회를 돌파하며 뜨거운 반응을 얻고 있다.

화제의 영상은 시선을 강탈한다. 송인헌 괴산 군수가 진지한 표정으로 인사를 시작하려 한다. 그때 카메라 뒤에 서 있던 젊은 홍보 담당 직원이 스케치북을 불쑥 들어 올린다. 스케치북에는 ‘길어요’라는 네 글자가 적혔다. 괄호 속에는 ‘(빠퇴 기원)’이라는 솔직한 소망이 담겼다.

송인헌 충북 괴산군수가 스케치북을 보고 "어? 길어?"라고 반응한 뒤 인사말을 짧게 압축해 마무리하고 있다. 괴산군 제공

당황할 법도 한순간이다. 그러나 송 군수는 “어? 길어?”라며 상황을 곧바로 파악했다. 이어 한 치의 망설임 없이 원고를 대폭 압축했다. 군수는 “즐겁고 행복한…” 세 단어만 던지고 인사를 마쳤다. 직원의 활기찬 “오케이(좋아요)!” 외침과 함께 영상은 단 7초 만에 끝났다.

이 기발한 생각은 괴산군청 소속 서른 살 김승수 주무관의 머리에서 나왔다. 김 주무관은 본지와의 인터뷰에서 기획 배경을 털어놓았다. “팀장님이 명절 인사를 색다르게 해보자고 제안하셨다”고 전했다. 이어 “모든 기관장 인사가 너무 길다는 공감대에서 출발했다”고 덧붙였다.

스케치북은 과거 방송 시상식의 한 장면에서 착안했다. 연예인 유민상씨가 수상 소감이 길어지자 스케치북을 들고 목을 긋던 모습에서 본떴다.

충북 괴산군 추석 인사말 영상 촬영 중 홍보 담당 직원이 '길어요'라고 쓴 스케치북을 들어 보이고 있다. 괴산군 제공

공직사회는 아무리 참신한 생각도 ‘윗선’이라는 벽을 넘기는 쉽지 않다. 특히 지자체장의 권위를 스스로 낮추는 시도는 더욱 그렇다. 그러나 송 군수의 반응은 시원시원했다. 김 주무관은 “군수님이 평소에도 해보고 싶은 게 있으면 자유롭게 풀어주신다”며 “눈치 볼 것 없이 해보라고 격려해 주셔서 일사천리로 촬영했다”고 설명했다. 실제로 촬영은 실수 없이 단 한 번에 끝났다.

내부 공직자들과 군민들의 반응도 뜨겁다. “속이 다 시원하다”며 통쾌해 하는 목소리가 이어진다. 누리꾼들 역시 “전국 지자체장 인사 중 파급력 역대급” “젊은 층의 아이디어를 받아들이는 참된 어른”이라는 반응이다.

충주시의 성공 이후 공공 홍보의 변화는 계속되고 있다. 하지만 이번 괴산군의 사례는 소통의 본질을 잘 짚었다는 평을 받는다. 군수가 자신을 풍자하는 대상이 되어 벽을 허물었기 때문이다.

김 주무관은 “공공기관 콘텐츠는 사람들이 잘 찾지 않아 고민이 많다”고 털어놓았다. 그러면서도 “앞으로도 상황과 주제에 맞춰 틀에 구애받지 않는 새로운 시도를 이어갈 것”이라고 밝혔다.

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