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[속보] 서부전선 DMZ서 폭발 사고... 3명 부상

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박수찬 기자 psc@segye.com

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서부전선을 관할하는 육군 25사단 최전방 부대에서 21일 폭발로 추정되는 사고가 발생했다.

합동참모본부 제공
합동참모본부 제공

합동참모본부에 따르면, 21일 오전 서부전선 비무장지대(DMZ) 군사분계선(MDL) 이남 지점에서 작전을 수행하던 우리 군 간부 3명이 미상 폭발로 부상을 입었다.

 

합참은 간부 2명을 응급헬기로 긴급후송했으며, 간부 1명은 육로로 이동 후 헬기로 후송할 예정이라고 밝혔다.


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