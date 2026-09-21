먹방 유튜버들 어쩌나...유튜브 ‘섭식장애 콘텐츠 기준 강화’에 수익 제한

먹방 콘텐츠를 제작해 온 일부 유튜버들이 유튜브의 섭식장애 관련 정책 강화로 수익 창출에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다. 콘텐츠의 표현 방식이나 영상 속 행동이 기준에 해당할 수 있다는 우려가 커지면서 먹방 크리에이터들의 활동에도 변화가 나타날 수 있다는 분위기다.

먹방 콘텐츠를 제작해 온 일부 유튜버들이 유튜브의 섭식장애 관련 정책 강화로 수익 창출에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다. 콘텐츠의 표현 방식이나 영상 속 행동이 기준에 해당할 수 있다는 우려가 커지면서 먹방 크리에이터들의 활동에도 변화가 나타날 수 있다는 분위기다. 미소miso

21일 14시 기준 구독자 약 44만 명을 보유한 먹방 유튜버 ‘살빼조’는 최근 자신의 채널 커뮤니티를 통해 현재 채널의 수익 창출이 중단된 상태라고 알렸다.

살빼조는 ‘최근 유튜브 측에서 폭식이나 섭식장애애 관한 가이드랑니이 엄격해지면서 관련 영상을 올린 채널들에 강한 규제를 넣고 있다’고 설명했다. 이어 문제를 해결하기 위해 소속 회사와 대응 방안을 논의하고 있다고 전했다.

영상 업로드 역시 신중해졌다. 그는 ‘어떤 영상에서 제재를 받을지 몰라 영상 업로드도 중단하고 있다’고 상황을 덧붙였다.

앞서 구독자 10만 명 규모의 유튜버 미소 역시 유튜브 정책으로 인해 상당 기간 제작해 온 영상을 삭제해야 했다고 밝혔다. 미소는 최근 “채널에 큰 변화가 생겼다”면서 “3월 중순에 유튜브로부터 가이드라인 위반 메일을 처음 받았다”라고 전했다.

이후 3월 말에는 추가적인 위반 통보와 함께 채널의 수익 창출 기능이 일시적으로 정지된다는 안내를 받았다고 전했다. 미소는 소속사 관계자들과 함께 유튜브 공식 채널을 통해 문의하고 이의제기를 진행하는 등 4월 한 달 동안 대응에 나섰다고 밝혔다.

최근 유튜브가 섭식장애와 관련한 콘텐츠 정책을 정비하면서 규제 강화에 나선 것이다. 미소에 따르면 변경된 가이드라인의 기준은 ‘크리에이터의 의도’가 아닌 ‘청소년이나 섭식장애 고위험군 시청자들이 그 표현을 어떻게 받아들이는가’가 핵심으로 작용한다.

이 같은 정책 변화가 이어지면서 대규모 구독자를 확보한 먹방 채널들도 향후 콘텐츠 제작 과정에서 영향을 받을 가능성이 제기되고 있다. 살빼조와 미소를 비롯한 대표적인 먹방 크리에이터들은 많은 양의 음식을 먹는 콘텐츠를 주요 소재로 삼아왔으며, 온라인을 넘어 방송 프로그램에도 출연하며 인지도를 넓혀왔다.

그러나 섭식장애와 모방 위험이 있는 행동에 대한 플랫폼의 관리가 강화되면서 먹방 콘텐츠 역시 이전과 같은 방식으로 제작하기 어려워질 가능성이 커지고 있다.

향후 먹방 크리에이터들이 강화된 가이드라인에 맞춰 콘텐츠의 형식과 표현 방식을 어떻게 조정할지 주요 관심사로 떠오르고 있다.

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