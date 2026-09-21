‘세상에서 가장 큰 숙소’ 기안84, 시즌2 숙박시설 공개

‘대환장 기안장 시즌2’가 공개를 앞둔 가운데 새로운 민박 공간인 ‘기안장 2호점’의 모습이 베일을 벗었다.

‘대환장 기안장 시즌2’가 공개를 앞둔 가운데 새로운 민박 공간인 ‘기안장 2호점’의 모습이 베일을 벗었다. Netflix Korea 넷플릭스 코리아

20일 넷플릭스 코리아 공식 채널에는 ‘큰 거 옵니다 진짜 크게 돌아온 기안장 2호점’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 시즌2에서 기안84와 함께 민박 운영에 나서는 김연경, 배우 이준호, ‘르세라핌’ 카즈하가 등장해 새로운 시즌에 대한 기대감을 높였다.

영상 속 기안84는 새롭게 합류한 직원들에게 2호점의 콘셉트와 운영 방향을 설명했다. 그는 지난해 여름부터 아이디어 회의를 거치며 새로운 숙박 공간을 준비해 왔다고 밝혔다. 단순히 머무는 장소를 넘어 고객에게 감동을 전하고 시청자에게 즐거움을 줄 수 있는 숙소를 만들고 싶었다는 것이 그의 설명이다.

특히 기안84는 현재 세상이 각박하고 흉흉하게 느껴진다면서 ‘꿈과 희망이 있는 숙소’를 만들고 싶다는 취지의 이야기를 전했다. 이후 공개된 기안장 2호점의 설계도에는 기존 민박집과는 상당히 다른 큰 공간이 설계돼 직원들의 시선을 끌었다.

새로운 기안장은 콘텐츠 이름 그대로 규모를 크게 키운 것이 특징이다. 그는 “세상에서 가장 큰 숙소를 제공하자”라면서 숙박 공간을 계획했다. 기안84는 사람들이 넓고 큰 집을 좋아한다는 점을 언급하며 자신이 생각한 2호점의 방향을 설명했다.

독특한 설정도 이어졌다. 기안84는 숙소의 커다란 문을 여는 방법을 직접 설명했는데, 이 과정에서 한 사람이 다른 사람을 목마 태워야 한다는 아이디어를 제시해 현장에 웃음을 안겼다.

공개된 내부 역시 일반적인 숙박시설과는 거리가 있었다. 기안84가 구상한 ‘세상에서 가장 큰 숙소’는 원룸 형태로 만들어졌으며 라면 박스와 TV장, 냉장고 등으로 채워졌다. 박스와 TV장, 냉장고를 침실로 만들었다는 신선한 기획이 녹아 있었다. 평범한 민박을 예상했던 직원들이 예상 밖의 모습을 보고 놀라는 장면도 영상에 담겼다.

새로운 시즌의 규모와 기안84 특유의 독특한 발상은 많은 관심이 모였다. 해당 영상에 누리꾼들은 “스케일 어마어마 하네요”, “숙소에 들어가는 것부터 험난하다”, “상상력이 진짜 대박이다”, “아이디어 너무 재미있을 거 같다”는 등의 반응을 댓글로 남겼다.

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