개인정보위, 국세청·질병관리청 ‘개인정보 이노베이션 존’ 지정

개인정보보호위원회가 21일 국세청과 질병관리청을 ‘개인정보 이노베이션 존’ 운영 기관으로 지정했다고 밝혔다.

개인정보위에 따르면 개인정보 이노베이션 존은 다중 인증 방식, 실시간 화면 녹화 등 보다 안전한 데이터 처리 환경을 갖춘 공간이다. 이용자들은 일반적인 연구 공간에선 시도하기 어려웠던 가명 처리 수준 완화, 다양한 결합 키 활용, 가명정보 장기간 보관, 제삼자 재사용, 영상·이미지 등 빅데이터 표본 검사, 개인정보 보호 강화기술(PET) 실증 연구 등이 가능하다.

이번 추가 지정에 따라 개인정보 이노베이션 존은 8개에서 10개로 늘었다. 국가데이터처와 국립암센터, 한국사회보장정보원, 더존비즈온, 한국도로공사, 한국교육학술정보원, 광주테크노파크, 대구디지털혁신진흥원이 개인정보 이노베이션 존을 운영 중이다.

개인정보위는 개인정보 이노베이션 존을 지속적으로 확대하는 한편, 연계 허브를 구축해 운영 기관 간 데이터 연계와 활용을 지원할 방침이다.

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