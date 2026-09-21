“올 가을엔 섬에서 하룻밤 더”…제주 추자·우도 숙박 할인 혜택 확대

올 가을 제주 추자도나 우도에서 하룻밤을 묵으면 숙박료를 최대 5만원 아낄 수 있다. 제주도가 문화체육관광부·한국관광공사와 함께 하는 전국 숙박 할인 사업에서 제주가 부속 섬 전용 ‘섬 지역편’을 새로 마련했다고 21일 밝혔다.

‘2026 대한민국 숙박세일페스타(하반기편)’은 22일부터 11월 8일까지 진행한다. 제주를 비롯한 전국 12개 참여 지방자치단체의 숙박시설을 대상으로 선착순 할인권을 발급한다.

제주 추자도. 세계일보 자료사진

올 하반기에는 상반기의 일반 숙박 할인을 이어가는 한편, 도서지역 전용 ‘섬 지역편’을 신설해 운영한다.

일반 숙박은 상반기와 동일하게 1박 기준 7만원 이상 숙박상품을 예약하면 3만원, 2만원 이상 7만원 미만은 2만원을 할인한다.

‘섬 지역편’은 1박 기준 7만원 이상 숙박상품 예약 시 5만원, 3만원 이상 7만원 미만은 3만원을 할인해 일반 숙박보다 최대 2만원의 추가 할인 혜택을 받을 수 있다.

섬 지역 할인 폭을 키워 추자도·우도 등 부속 도서의 관광을 활성화하고 여행 수요를 본섬에서 도내 전역으로 넓힌다는 구상이다.

상반기에 처음 도입한 ‘연박 할인’도 하반기에 이어간다. 2박 이상 묵으면서 14만원 이상 결제하면 7만원을 할인받아, 제주에 오래 머무는 체류형 여행을 이끈다.

제주 우도. 세계일보 자료사진

할인권 발급 채널도 늘려 이용객의 편의를 높였다.

섬 지역편은 ‘여기어때’를 통해 별도로 발급된다. 준비된 수량이 소진되면 조기 마감될 수 있다.

제주도는 이번 사업으로 가을철 관광 수요를 끌어올리는 한편, 관광객의 이동과 소비를 부속 도서까지 넓혀 지역 상권 전반에 활력을 불어넣을 방침이다.

황경선 제주도 관광교류국장은 “올해 하반기에는 기존 숙박 할인에 더해 섬 지역 특화 혜택을 새롭게 마련했다”며 “관광객들이 제주 본섬뿐만 아니라 부속 섬 곳곳에 머물며 제주의 다채로운 매력을 경험하고 관광 소비가 지역 구석구석으로 확산되는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

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