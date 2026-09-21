오뚜기, ‘국중박 분장놀이’서 열라면 30주년 체험 부스… 1만명 방문

오뚜기가 열라면 출시 30주년을 맞아 ‘2026 국중박 분장놀이 전국편’에서 운영한 체험형 부스에 1만명 이상이 방문했다고 21일 밝혔다.

‘국중박 분장놀이’는 문화유산을 분장과 의상, 퍼포먼스 등을 통해 재해석하는 참여형 행사다. 올해 전국 단위로 확대됐으며 오뚜기는 국립 춘천·공주·대구·전주박물관 본선과 지난 19일 국립중앙박물관에서 열린 결선까지 전 일정에 참여했다.

오뚜기는 행사 기간 ‘열라면 궁중잔치’를 주제로 체험형 부스를 운영했다. 관람객이 궁중잔치에 초대받은 신하가 돼 전통 놀이를 즐기고 열라면을 체험하도록 구성했다.

메인 프로그램인 ‘활쏘기 놀이’에서는 ‘열’ 과녁을 향해 장난감 활을 쏘고 점수에 따라 열라면과 굿즈를 제공했다. 제한시간 안에 ‘열’ 글자 세 개를 찾는 프로그램도 진행했다.

열라면 출시 30주년을 기념한 신제품 ‘로열라면’을 잔치 음식 콘셉트로 선보이는 시식 행사도 마련했다. 박물관에서 오뚜기 캐릭터 ‘뚜기’ 탈인형을 찾아 사회관계망서비스(SNS)에 인증 사진을 올린 방문객에게 ‘열라면 프레첼’을 증정하는 이벤트도 진행했다.

오뚜기는 이번 행사를 통해 전통문화 콘텐츠와 브랜드 체험을 결합해 소비자 접점을 확대했다는 설명이다.

오뚜기 관계자는 “열라면 출시 30주년을 맞아 전국 각지 소비자들과 직접 만날 수 있었다”며 “앞으로도 다양한 문화 콘텐츠와 연계한 체험 기회를 확대하겠다”고 말했다.

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