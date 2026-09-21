CJ제일제당, 신입 채용 컨퍼런스 ‘CJ 언바운드’ 개최…AI·직무 체험 강화

CJ제일제당이 인공지능(AI) 시대에 맞춘 신입사원 채용 방식을 강화하며 미래 글로벌 인재 확보에 나섰다.

CJ제일제당은 지난 18일 서울 중구 CJ인재원에서 신입사원 채용 컨퍼런스 ‘CJ 언바운드(UNBOUND)’를 개최했다고 21일 밝혔다. 기존 대학 채용박람회와 온라인 설명회, 사업 부문별 채용 행사를 하나로 통합한 첫 대규모 채용 행사다.

이번 행사에는 사전 신청자 가운데 추첨으로 선정된 300명이 참여했다. 신청 첫날에만 1000여명이 몰렸다. 행사는 AI와 실제 업무, 사업 이해, 직무 상담 등을 주제로 총 4개 세션으로 진행됐다.

‘AI INSIGHT’ 세션에서는 웹소설 ‘중증외상센터’ 원작자인 이낙준 작가가 AI 시대의 커리어 전략과 질문·기획 역량을 주제로 강연했다. ‘AI×WORK’ 세션에서는 CJ제일제당의 마케팅 인텔리전스 솔루션 ‘FOOD AI 360’을 소개하며 AI가 실제 식품기업 업무에 활용되는 사례를 공유했다. 현직자들이 라이프스타일 식품과 기술·핵심소재 등 사업부문별 업무를 소개하는 프로그램도 진행됐다. 실제 업무와 유사한 과제를 통해 지원자의 직무 적합성을 평가하는 식품사업 특화 전형 ‘Future Marketer League’도 소개됐다.

직무별 현직자와 대화하는 ‘커리어 톡’, 전형 상담, AI 체험존 등 참여형 프로그램도 마련됐다. AI 체험존에서는 참가자가 실제 업무 상황을 바탕으로 AI와 함께 문제를 정의하고 해결하는 과정을 경험하도록 했다. CJ제일제당은 직무 적합성과 잠재력을 검증하는 채용 프로그램을 지속 확대한다는 계획이다. 2024년부터 운영 중인 채용 연계형 ‘CJ 글로벌 인턴십’에는 올해 약 4000명이 지원했으며 이 가운데 14명이 선발됐다. 2026년 하반기 신입사원 공개채용 서류 접수는 오는 30일까지 진행된다.

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