동서식품, ‘2026 카누 바리스타 챔피언십’ 성료

동서식품은 지난 19~20일 서울 신세계백화점 강남점에서 열린 ‘2026 카누 바리스타 챔피언십’을 성황리에 마쳤다고 21일 밝혔다. 올해로 3회째를 맞은 대회에서는 엄성진 바리스타가 최종 우승을 차지했다.

지난 5월 참가자 모집을 시작한 이번 대회에는 예선을 거쳐 총 8명의 바리스타가 결선에 올랐다. 결선 첫날에는 참가자들의 개성과 노하우를 평가하는 브루잉 커피 경연이 진행됐으며, 둘째 날에는 카누 원두를 활용한 아메리카노와 창작 메뉴 경연이 열렸다. 지난해 우승자인 김가은 바리스타 등 커피 전문가들이 심사위원으로 참여해 커피에 대한 이해도와 메뉴 완성도, 창의성 등을 평가했다.

우승한 엄성진 바리스타는 시그니처 메뉴 종목에서 ‘러브 유어셀프(Love Yourself)’를 선보여 부재료 간 조화와 창의성 등에서 높은 평가를 받았다. 엄 바리스타에게는 상금 3000만원과 트로피가 수여됐다. 2위 김승백 바리스타와 3위 김경섭 바리스타에게는 각각 상금 1000만원과 500만원이 주어졌다.

엄 바리스타는 “1회 대회부터 3년째 재도전한 끝에 나만의 여행과 삶의 경험을 커피로 담아내고 우승까지 하게 돼 꿈만 같다”고 말했다.

결선 현장에서는 카누 브랜드존과 무료 시음, 경품 이벤트도 운영됐다. 코드 쿤스트와 지난해 대회 파이널리스트들의 시음 행사와 가수 폴 킴의 공연도 진행됐다.

강성룡 동서식품 마케팅 상무는 “카누 원두가 바리스타들의 다양한 해석과 표현을 통해 새로운 커피 경험으로 확장되는 과정을 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 국내 커피 문화 발전을 위한 다양한 활동을 이어가겠다”고 말했다.

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