2022 항저우에서 부상 때문에 ‘무임승차’로 병역 혜택봤던 곽빈, KBO리그 NO.1 타이틀 달고 뛰는 2026 나고야에서 ‘결초보은’할까 [남정훈의 비욘드 더 그라운드]

[남정훈 기자]현 시점 KBO리그에서 토종, 외인 가리지 않고 NO.1 투수가 누구냐고 묻는다면 십중팔구 한 명의 이름이 나올 것이다. 곽빈. 2018년 1차 지명으로 두산 유니폼을 입은 곽빈은 9년차 시즌인 올해 잠재력이 만개했다.

2026 아시안게임에 출전하는 한국 야구 대표팀 곽빈 등 선수들이 미팅을 마치고 공식 훈련을 위해 이동하고 있다. 연합뉴스

곽빈의 올 시즌 포심 패스트볼 평균 구속은 시속 153.7km로 규정이닝을 채운 선발 투수 중 가장 빠르다. 곽빈에겐 대포알 포심만 있는 게 아니다. 오히려 포심의 피안타율은 0.221로 보유한 구종 중 두 번째로 피안타율이 높다. 슬라이더(0.198), 체인지업(0.125), 커브(0.220)의 피안타율이 더 낲다. 물론 워낙 곽빈의 포심이 위력적이기에 변화구의 위력이 더 배가가 됐다는 해석이 가능하다. 어쨌든 곽빈은 올 시즌 최강이 에이스로 거듭났다.

올 시즌 KBO리그 성적은 26경기 155이닝 11승7패 평균자책점 2.26. 탈삼진은 186개로 이닝당 1개를 훌쩍 뛰어 넘는다.

이런 곽빈이기에 아시안게임 5연패를 향한 가장 큰 일전이 될 대만과의 B조 조별리그 첫 경기 선발 등판의 중책을 맡는 건 어찌보면 당연한 일이다. 류지현 감독이 이끄는 야구대표팀은 21일 오후 6시 30분 일본 아이치현 오카자키중앙종합공원 야구장에서 열리는 대만과의 B조 조별리그 맞대결을 치른다.

2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 대한민국 야구 대표팀 곽빈이 대만과의 조별리그 1차전을 하루 앞둔 20일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 투구 훈련을 하고 있다. 연합뉴스

한국은 대만과 태국, 홍콩과 B조에 편성됐다. 태국과 홍콩은 객관적인 전력상 한국의 압도가 예상되기에 대만전 승패에 따라 B조 1, 2위가 결정될 것으로 보인다. 이번 아시안게임 야구에선 A조와 B조 1, 2위가 슈퍼 라운드에 오르며 슈퍼 라운드에선 같은 조에서 올라온 팀과는 경기를 하지 않고 예선 경기가 그대로 슈퍼 라운드 성적에 합산된다. 다른 조에서 올라온 1, 2위와 경기를 펼쳐 3경기 합산 성적으로 슈퍼 라운드 1, 2위가 금메달 결정전에 나서고 3, 4위가 동메달 결정전으로 간다. 한국으로선 예선에서 대만을 이겨야만 결승행이 순탄해질 수 있다.

곽빈에겐 이번 아시안게임이 두 번째다. 2023년 열린 2022 항저우 아시안게임에서도 태극마크를 달았다.

그러나 이번 아이치-나고야 아시안게임이 사실상 첫 아시안게임이라고 해도 무방하다. 2022 항저우 때 문동주(한화)와 ‘원투펀치’ 역할을 해줄 것이라 기대를 모았지만, 막상 대회를 시작하자 예상됐던 대만전에 나서지 못했다. 담 증세 때문이었다. 이후에도 회복이 더뎌 등판을 하지 못했다. 대만과의 결승전에서도 불펜 대기를 했지만, 선발 문동주의 6이닝 무실점 호투에 필승조 불펜들이 차례로 막아내면서 곽빈은 2022 항저우 아시안게임에서 등판 경력이 전혀 없었다. 그럼에도 금메달 멤버였으니 예술체육요원으로 병역 혜택을 받았다.

곽빈이 16일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 대표팀 공식 훈련을 위해 그라운드로 나서고 있다. 연합뉴스

사실상 ‘무임승차’로 병역 혜택을 봤으니 이젠 곽빈이 ‘버스’를 몰 때다. 대만전 승패 여부에 따라 한국이 슈퍼라운드에서 얼마나 유리한 고지를 점할 수 있느냐가 정해진다. 게다가 올 시즌 KBO리그에서 보여준 기량만 보면 이번 대만전에 이어 일본 혹은 대만과 만날 게 유력한 결승전에서도 곽빈이 선발 등판해줘야 한다. 과연 곽빈은 3년 전 후배들 덕분에 병역혜택을 봤던 은혜를 이번 나고야에서 되갚을 수 있을까. 대만과의 조별리그 예선에서 곽빈이 어떤 투구를 보여줄지 관심이 가는 이유다.

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