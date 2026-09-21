4분기 전기요금 동결… 연료비조정단가 '＋5원' 유지

다음 달부터 적용되는 4분기(10∼12월) 전기요금이 현재 수준에서 동결된다.



한국전력은 4분기 연료비 조정단가를 현재와 같은 ㎾h(킬로와트시)당 5원으로 유지한다고 21일 밝혔다.

한국전력은 4분기 연료비 조정단가를 현재와 같은 ㎾h(킬로와트시)당 5원으로 유지한다고 21일 밝혔다. 연합뉴스

전기요금은 기본요금, 전력량 요금, 기후환경요금, 연료비 조정요금으로 구성된다.



이 가운데 단기적인 에너지 가격 변동을 반영하는 연료비 조정요금의 기준이 '연료비 조정단가'다.



연료비 조정단가는 최근 3개월간 유연탄과 액화천연가스(LNG) 등 연료비 변동 상황을 종합해 ㎾h당 ±5원 범위에서 결정된다. 현재는 최대치인 '＋5원'이 적용되고 있다.



한전은 2022년 3분기부터 18개 분기 연속 '＋5원'을 적용하고 있다.



한전은 최근 연료비 가격 동향을 반영하면 4분기에 필요한 연료비조정단가가 ㎾h당 ＋7.3원이라고 산정했다.



유연탄, LNG, 벙커씨유(BC유)의 무역통계 가격 평균으로 산출한 4분기 실적연료비는 ㎏당 549.64원으로 차감 후 적용 기준연료비(㎏당 494.63원)보다 높았다. 이에 따라 변동연료비는 ㎏당 55.01원으로 계산됐다.



하지만 실제 연료비조정단가는 상한에 따라 ＋5원으로 결정됐다.



연료비 조정요금이 유지되고 기본요금과 전력량 요금, 기후환경요금도 현재로선 별도로 인상하지 않아 4분기 전기요금은 동결된다.



연료비 상승분을 모두 반영하지 못하는 점은 한전 재무에는 부담이 될 수 있다.



한전은 러시아·우크라이나 전쟁 당시 연료비 급등에도 전기요금 인상이 제한되면서 막대한 누적 적자를 떠안았다.



한전과 발전 자회사를 포함한 연결 기준 부채는 올해 상반기 기준 210조7천억원이다.

<연합>

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