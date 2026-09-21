김정은, 18년 전 이서진과 결별 후 눈물 방송 심경 "언급하고 싶지 않았지만"

유튜브 채널 ‘혜영이는 못말려’ 화면 캡

배우 김정은이 18년 전 이서진과 결별한 뒤 자신이 진행하던 방송에서 직접 심경을 밝혔던 이유를 털어놨다.

20일 유튜브 채널 ‘혜영이는 못말려’에는 김정은이 출연한 영상이 공개됐다. ‘찐친 김정은과 울다 웃는 마라맛 토크’라는 제목의 영상에서 두 사람은 과거의 기억을 돌아봤다.

이혜영은 김정은이 진행했던 SBS ‘김정은의 초콜릿’을 언급하며 당시 방송에서 이별 이야기를 꺼냈던 장면을 떠올렸다.

이혜영은 “김정은의 초콜릿 때 너무 예뻤고 그때 팬이 됐다”며 “그런데 갑자기 거기서 이별 이야기를 하는 걸 보고 ‘이건 멋있다. 할리우드 방식을 우리나라에 들여오는 건가’라고 생각했다”고 말했다.

김정은은 당시 상황에 대해 “나도 사실 언급하고 싶지 않았다”고 밝혔다. 그럼에도 방송에서 이별을 언급할 수밖에 없었던 이유가 있었다.

김정은은 “기자들이 밖에 너무 많이 대기하고 있었다”며 “뭔가 입장 표명을 해야 했다. 입장 표명을 안 하면 골치 아픈 상황이었다”고 설명했다.

이어 “사실 도망가도 상관없고, 말하지 않아도 됐다”면서도 “옛날에는 입장 표명을 안 하면 무슨 일이 나는 것처럼 하던 시대였다”고 회상했다.

당시 자신이 방송을 진행하고 있었던 점도 부담으로 작용했다고 했다. 김정은은 “방송을 하고 있으니까 다들 찾아오지 않느냐”며 “그렇게 되면 프로그램을 진행할 수가 없는 그런 시대가 있었다”고 말했다.

한편 김정은과 이서진은 2006년 SBS 드라마 ‘연인’을 통해 인연을 맺은 뒤 실제 연인으로 발전했다. 공개 열애를 이어가던 두 사람은 2008년 결별했다.

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