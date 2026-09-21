전국 맑고 쾌청한 가을 날씨…큰 일교차에 건강 유의

월요일인 21일은 전국이 대체로 맑겠다.



강원 동해안·산지와 경상권 동해안, 제주도는 가끔 구름이 많겠다.

청명한 가을 날씨를 보인 지난 20일 서울 종로구 열린송현녹지광장에 코스모스가 활짝 펴 있다.

오전까지 내륙을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠으니 교통안전에 유의해야 한다.



밤에는 강원 동해안·산지와 경북 북부 동해안에, 곳에 따라 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.



낮과 밤의 기온 차가 크게 벌어지겠으니 건강 관리에 유의해야 한다.



낮 기온은 24∼30도로 예보됐다.



이날 오전 5시 현재 기온은 서울 18.7도, 인천 19.5도, 수원 17.1도, 춘천 14.4도, 강릉 15.5도, 청주 18.2도, 대전 17.4도, 전주 17.5도, 광주 19.7도, 제주 23.3도, 대구 15.7도, 부산 20.3도, 울산 18.5도, 창원 18.5도 등이다.



동해상에는 풍랑과 너울이 일겠으니 해안가 안전에 각별히 주의가 필요하다.



바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.5ｍ, 서해 0.5∼1.5ｍ, 남해 0.5∼2.5ｍ로 예상된다.

<연합>

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