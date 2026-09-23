낮엔 퍼레이드 밤엔 드론쇼… 심심할 틈 없네 [福작福작 한가위]

민족의 대명절 추석 연휴를 맞아 전국의 놀이동산과 리조트에는 다채로운 행사가 펼쳐져 가족·친지들과 즐거운 추억을 만들 수 있을 것으로 기대된다.



지난 12일 가을 시즌 축제 ‘기묘한 세계의 초대’를 오픈한 롯데월드 어드벤처는 매일 오후 2시에 ‘로티스 어드벤처 퍼레이드’를 진행한다. 매일 오후 7시에는 화려한 빛의 축제 ‘월드 오브 라이트’가, 오후 8시20분에는 또 다른 세계로 기묘한 모험을 떠나는 콘셉트의 신규 서브 퍼레이드 ‘다크 판타지 페스티벌’이 펼쳐진다. 롯데월드 민속박물관은 24~27일 전통놀이 체험 ‘민속놀이 한마당’을 운영한다. 투호놀이, 윷놀이, 딱지치기 등 민속놀이를 즐기며 가족 간의 화합을 다질 수 있다. 민속박물관 체험교실에서는 맷돌로 커피콩을 직접 갈아 갓 내린 커피를 맛보는 ‘맷돌커피’ 체험도 마련된다. 또 보름달을 형상화한 ‘한지 무드등 만들기’도 진행한다.



제주신화월드는 명절 이벤트 ‘달토끼의 잃어버린 송편을 찾아라!’를 오는 25~26일 오후 3시30분~6시 엠 라운지 앞 야외정원에서 마련한다. 참가자들은 숨겨진 송편을 찾아 색상별 스티커를 획득하게 되며, 점수에 따라 순위가 매겨진다. 또 해머를 힘껏 내려쳐 달토끼가 있는 보름달까지 게이지를 올리는 ‘달토끼 파워 해머’, 온 가족이 함께 빚는 ‘추석 송편 만들기 체험’, 달님에게 마음을 전하는 ‘달토끼 소원우체국’ 등도 진행된다.



강원 하이원리조트는 ‘추석페스타’를 24~27일 마련한다. 24일에는 남녀노소 함께 즐기는 ‘3대 공감 한가위 레트로 가요 차트’ 콘서트와 어린이 맞춤형 마술쇼 ‘한가위 키즈 원더랜드’가 무대에 오른다. 또 500기의 드론을 활용한 ‘하이라이트 쇼’가 25~26일 하이원의 밤하늘을 수놓는다. 26일에는 ‘원더크루’의 퓨전 색소폰 연주를 감상할 수 있다.

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