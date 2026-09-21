“36년 전 엄마처럼”…이현중, ‘母子 금메달’ 진기록

한국 남자농구 대표팀의 ‘에이스’ 이현중이 36년 전 아시안게임 금메달을 딴 어머니의 뒤를 이어 아시아 정상에 섰다.

한국 남자농구 대표팀 이현중이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 시상식 후 팬들과 인사를 나누고 있다. 연합뉴스

이현중은 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 27점 18리바운드로 맹활약하며 개최국 일본을 67-57로 꺾는 데 앞장섰다. 한국은 2014년 인천 대회 이후 12년 만에 아시안게임 정상에 올랐다.

대표팀의 공격을 이끈 이현중은 이날 어머니와 나란히 아시안게임 금메달리스트가 되는 진기록도 썼다. 그의 어머니 성정아 대한민국농구협회 이사는 한국 여자농구의 ‘레전드’로 꼽힌다. 1984년 로스앤젤레스(LA) 올림픽에서 은메달을 목에 걸었고, 1990년 베이징 아시안게임에서는 금메달을 따냈다. 이현중이 36년 만에 같은 종목에서 어머니의 금빛 계보를 이은 셈이다.

이현중의 아버지 역시 농구인 출신으로 하승진 등을 길러낸 이윤환 삼일고 감독이다. 이현중은 부모의 농구 DNA를 그대로 물려받았다.

생애 첫 아시안게임에 출전한 이현중은 이번 대회 6경기에서 평균 24점을 기록하며 에이스 역할을 톡톡히 해냈다. 그는 이란과의 준결승에서 26점 14리바운드를 기록한 데 이어 결승에서도 더블더블을 작성했다.

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