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“위고비·오젬픽 맞고 시력 상실”… 美서 잇단 소송

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이병훈 기자

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비만·당뇨제 투약 환자들 제소
FDA 조사·EMA 부작용 권고

위고비, 오젬픽 등 글루카곤 유사 펩티드-1(GLP-1) 계열 비만·당뇨병 치료제를 투약한 뒤 갑작스러운 시력 상실이 발생했다며 제약사를 상대로 소송을 내는 환자가 잇따르고 있다.

19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 위고비와 오젬픽을 생산하는 노보 노디스크사를 상대로 뉴저지주 법원에만 지난해 이후 90건이 넘는 관련 소송이 제기됐다. 또 다른 GLP-1 계열 약물인 젭바운드 제조사 일라이릴리를 상대로 한 소송도 진행 중이다.

19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 위고비와 오젬픽을 생산하는 노보 노디스크사를 상대로 뉴저지주 법원에만 지난해 이후 90건이 넘는 관련 소송이 제기됐다. AFP연합뉴스
19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 위고비와 오젬픽을 생산하는 노보 노디스크사를 상대로 뉴저지주 법원에만 지난해 이후 90건이 넘는 관련 소송이 제기됐다. AFP연합뉴스

이들은 해당 약물을 복용한 뒤 ‘비동맥염성 전방 허혈성 시신경병증’(NAION)이 발생했다며 손해배상을 요구하는 소송을 진행하고 있다. NAION은 시신경으로 가는 혈류가 줄면서 갑작스럽게 시력을 잃는 질환으로, 손상된 시력이 영구적으로 회복되지 않는 경우가 많다. 다만 GLP-1 치료제와 NAION의 인과관계는 아직 명확히 규명되지 않은 것으로 알려졌다. 이에 노보 노디스크와 일라이릴리는 약물이 NAION을 유발한다는 증거가 충분하지 않다며 소송에 맞서고 있다.

규제 당국의 판단은 엇갈린다. 미 식품의약국(FDA)은 2024년 말 GLP-1 치료제와 NAION 간 연관 가능성을 처음 확인한 뒤 조사를 진행하고 있으나, 아직 관련 경고 문구를 제품 라벨에 추가하지 않았다. 반면 유럽의약품청(EMA)은 지난해 오젬픽과 위고비의 주성분인 세마글루타이드가 드물게 NAION을 일으킬 수 있다고 판단해 ‘매우 드문’ 부작용으로 제품 정보에 추가하도록 권고했다.

미국검안협회는 2025년부터 GLP-1 치료를 시작하는 환자에게 시신경 상태를 확인하기 위한 안과 검진을 받을 것을 권고하고 있다.


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