‘비싸진 외식·공연 탓’…미국인들 ‘집콕 여가’ 늘었다

미국에서 외식과 콘서트, 스포츠 경기 관람 등 집 밖에서 즐기는 여가활동 비용이 가파르게 오르면서 집에서 시간을 보내는 사람이 늘고 있는 것으로 나타났다. 사진은 브로드웨이 거리. 기사와 직접 관련 없음. 게티이미지뱅크

미국에서 콘서트와 스포츠 경기, 외식 등 집 밖에서 즐기는 여가 비용이 물가 상승률을 크게 웃돌면서 집에서 시간을 보내는 사람들이 늘고 있다.

공연·스포츠 관람이나 외식에 쓰는 지출이 줄어드는 대신 TV와 취미용품, 스트리밍 서비스 등 집에서 즐길 수 있는 여가에 대한 소비가 늘어나는 모습이다.

19일(현지시간) 미국 일간 워싱턴포스트(WP)에 따르면 2000년부터 올해까지 미국의 전반적인 물가 수준은 87% 상승했다.

같은 기간 콘서트 티켓 가격은 2배 이상 올랐고 스포츠 경기 입장권은 123% 급등했다.

영화 티켓 가격은 전체 물가 상승률과 비슷한 수준으로 올랐지만 대도시에서는 평균보다 비싼 경우가 많고, 팝콘 등 부대 비용까지 더해지면서 가족 단위 영화 관람의 부담도 커졌다.

반면 집에서 즐기는 여가 관련 상품 가격은 상대적으로 완만하게 올랐다. TV와 취미용품 등을 포함한 가정 내 여가 관련 상품 가격은 같은 기간 37% 상승하는 데 그쳐 전체 물가 상승률을 크게 밑돌았다.

최근에도 이런 가격 격차는 이어지고 있다. 올해 외식 물가는 지난해보다 3.4% 상승한 반면 집에서 먹는 식품 가격은 2.2% 올랐다. 외출에 필요한 휘발유 가격도 1년 사이 27% 상승했다.

반면 TV 가격은 같은 기간 1% 상승하는 데 그쳤고 게임과 취미용품 가격도 소폭 오르는 수준에 머물렀다. 스마트폰 가격은 오히려 12% 하락했다.

이 같은 가격 환경은 미국인들의 시간 사용에도 변화를 가져왔다.

미국 시간사용조사(ATUS)를 분석한 결과 2019년부터 2025년 사이 예술·오락 행사에 시간을 보낸 사람의 비율은 20% 넘게 감소했다. 같은 기간 외식이나 술집을 이용하는 사람의 비율도 감소했다. 미국인들의 전체 식사 가운데 식당이나 술집에서 이뤄지는 식사가 차지하는 비중은 2014년 9%를 넘었지만 10년 뒤에는 7% 아래로 떨어졌다.

미국인들이 집 밖에서 보내는 시간 자체도 줄어드는 추세다. 로스앤젤레스 캘리포니아대(UCLA) 연구진에 따르면 미국인의 하루 평균 외부 활동 시간은 2003년부터 2019년까지 29분 감소했다. 이후 2019년부터 2023년까지 4년 동안에는 다시 53분 줄었다.

소비 패턴에서도 비슷한 변화가 나타난다. PNC은행의 브라이언 르블랑 이코노미스트는 고객들의 카드 사용 내역에서 콘서트와 스포츠 경기 입장권 구매가 감소한 반면 공예용품점과 스트리밍 서비스에 대한 지출은 증가했다고 설명했다. 집에서 시간을 보내며 즐길 수 있는 활동에 대한 소비가 늘고 있다는 의미다.

세대별로는 Z세대에서 외식이나 공연·스포츠 관람 등 외부 여가 지출을 줄이는 움직임이 두드러졌다. 소득에서 여가비가 차지하는 비중이 상대적으로 큰 데다 최근처럼 관련 비용이 크게 오르는 상황에서 부담이 커졌기 때문이다.

반면 상대적으로 현금 여력이 있는 중상위 소득층과 기성세대에서는 고가 공연이나 스포츠 경기 티켓에 대한 수요가 유지되고 있다. 이는 공연장과 스포츠 구단 등이 가격을 추가로 올릴 수 있는 배경으로 작용하고 있다.

하리 나타라잔 마이애미대 교수는 코로나19 팬데믹 이후 라이브 공연과 스포츠 관람에 대한 수요가 예상보다 강하게 유지되면서 관련 업계가 소비자들이 높은 가격도 지불할 의향이 있다는 점을 확인한 것이 티켓 가격 상승으로 이어졌다고 분석했다.

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