[경제 단신] 하노이에 네 번째 ‘신라모노그램’ 개장 외

하노이에 네 번째 ‘신라모노그램’ 개장

호텔신라가 다음 달 23일 베트남 하노이 스타레이크에 ‘신라모노그램 하노이 웨스트레이크(사진)’를 개장한다고 20일 밝혔다. 하노이 대표 신도시 스타레이크에 들어서는 5성급 호텔로 베트남 다낭과 강릉, 중국 시안에 이은 신라모노그램 4호점이다. 총 319개 객실을 갖췄으며 위탁운영 방식으로 운영된다. 호텔에는 올데이 다이닝과 한식·중식당, 루프톱 바 등 식음시설 5곳과 라운지, 연회장, 실내외 수영장, 스파 등이 마련됐다. 신라모노그램은 ‘더 신라’가 축적해 온 서비스 노하우와 브랜드 경쟁력을 바탕으로, 각 지역의 문화와 라이프스타일을 반영한 새로운 호텔 경험을 제공하는 어퍼업스케일 라이프스타일 호텔 브랜드다. 호텔신라 관계자는 “하노이를 대표하는 호텔로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

철도 예매 1개월 전→2개월 전 변경



국토교통부는 다음 달부터 철도 승차권 예매기간을 기존 출발 1개월 전에서 2개월 전으로 확대한다고 20일 밝혔다. 그동안 외국인 관광객들은 항공권의 경우 출발 2개월 전부터 구매할 수 있는 반면, 철도 승차권은 출발 1개월 전부터 예매가 가능해 국내 이동 계획을 세우기 불편하다는 민원을 제기해 왔다. 앞으로 내외국인 모두 휴가철·성수기 등 장기간 여행을 계획할 때 여유 있게 예매할 수 있어 편의성이 크게 향상될 것으로 기대된다. 또 외국어 웹서비스에 프랑스어·독일어·몽골어를 추가해 연말까지 총 10개 언어로 서비스를 확대할 방침이다.

구자은 LS 회장 “변화의 속도 즐기자”

구자은(사진) LS그룹 회장은 지난 18일 안양 LS타워에서 열린 제5회 ‘LS 퓨처데이’에 참가해 인공지능(AI) 시대 변화의 속도에 빠르게 적응할 것을 임직원에게 주문했다. LS퓨처데이는 LS그룹 임직원이 모여 신사업 아이디어와 연구개발, 업무 혁신 성과를 공유하는 자리다. 구 회장은 “어제의 공상과학이 오늘의 현실이 되고, 오늘의 신기술이 내일이면 평범한 기술이 되는 시대”라며 “변화의 속도를 두려워하지 말고, 그 속도를 누구보다 먼저 즐기는 LS가 돼야 한다”고 강조했다. 그는 “사무실과 제조 현장의 생산성을 획기적으로 높이고, 우리 제품과 서비스에도 AI를 더해 고객이 체감할 수 있는 새로운 가치를 만들어야 한다”고 당부했다.

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