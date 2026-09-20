‘그린란드 병합’ 갈등 봉합… 한발 물러선 트럼프

도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘그린란드 병합’을 천명하며 빚어졌던 갈등이 일단 봉합되는 모양새다. 트럼프 대통령은 그린란드에 자국 병력을 늘리기로 했다며 이를 해당 지역의 안보에 대한 ‘영구적 통제권’을 확보한 것이라고 주장했다. 덴마크에서는 트럼프 대통령이 한 발 물러선 것으로 해석하며 만족하는 분위기다.

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스

19일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 전날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “그린란드와 미국의 안보를 확보하고 수호하기 위해 미국이 그린란드에서 필요한 일을 수행할 완전한 능력을 영원히 갖게 됐다”며 “미국이 부담할 비용은 전혀 없을 것”이라고 밝혔다.



그는 덴마크·그린란드와 합의를 통해 미국이 그린란드에 ‘상당한 규모’의 군사력을 추가 배치하고, 적대국이 이 지역에 기지 건설 및 병력 주둔을 금지하기로 했다고 부연했다. 다만 구체적인 미군 주둔 규모나 그린란드에 매장된 천연자원에 대한 권한 등 합의의 세부 사항은 공개되지 않았다. 이번 합의는 22일부터 미국 뉴욕에서 열리는 유엔총회 기간 체결될 전망이다.



트럼프 대통령은 러시아나 중국이 그린란드를 차지할 경우 미국의 항공·해상 안보가 위협받는다며 그린란드를 미국에 병합해야 한다고 주장해왔다. 이에 유럽 8개국은 그린란드 주둔 병력을 늘렸고, 트럼프 대통령이 이들 국가에 관세를 부과하겠다고 맞선 뒤 유럽도 무역 보복으로 위협하면서 양측 관계가 일촉즉발 상태에 놓인 바 있다.

19일(현지시간) 덴마크령 그린란드 수도 누크 지역에 집들이 늘어서 있다. 로이터연합뉴스

‘병합’을 노렸던 트럼프 대통령이 물러나는 모습이 되면서 덴마크와 그린란드는 환영했다. 메테 프레데릭센 덴마크 총리와 옌스프레데리크 닐센 그린란드 총리는 공동 성명을 내고 “(이번 합의는) 덴마크 왕국의 주권과 영토 보전성, 그린란드인의 자결권을 인정한다”며 “북극과 북대서양 지역에서 우리의 공동 안보를 강화할 것”이라고 밝혔다. 덴마크 유력 일간지 폴리티켄은 “트럼프는 그린란드를 얻지 못했지만, SNS에서 승리감을 만끽할 수 있었다”고 전했다.



유럽도 안도하는 분위기다. 북대서양조약기구(NATO·나토) 측은 “중요한 (그린란드) 지역의 안보 안정 및 협력을 증진하는 데 도움이 될 것”이라는 입장을 전했다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 AFP통신과의 인터뷰에서 “덴마크의 주권과 국제법이 존중되는 것이 우리가 요구했던 점”이라며 “좋은 일이다”라고 말했다.



워싱턴포스트(WP)는 “트럼프 대통령이 자주 언급해 온 ‘완전한 점령’이라는 목표에는 한참 못 미친다”고 전했다.

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