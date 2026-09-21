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고금리에 자영업자 ‘양극화’ [경제 레이더]

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구예지 기자 sunrise@segye.com

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저신용자 연체율 최고 5배로
고신용자는 5년새 되레 감소

최근 시장 금리가 올라가며 자영업자 사이 양극화도 깊어지고 있는 것으로 나타났다. 비교적 신용도가 양호한 자영업자 연체율은 코로나19 때보다 낮아졌지만 저신용 차주의 연체율은 5년도 안 돼 4∼5배로 치솟았다.

20일 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 개인사업자(자영업자) 대출 연체율을 신용등급별로 단순 평균해 분석한 결과, 2021년 말부터 올해 8월 말까지 신용도에 따른 격차가 크게 벌어진 것으로 드러났다.

서울의 한 시중은행의 모습. 연합뉴스
서울의 한 시중은행의 모습. 연합뉴스

상대적으로 신용도가 양호한 3등급은 2021년 말 0.07%에서 올해 8월 말 0.05%로 연체율이 오히려 낮아졌다. 지난해 말(0.02%)보다는 높아졌지만 여전히 낮은 수준에 머물렀다.

반면 중간 수준인 5등급 연체율은 같은 기간 0.06%에서 0.46%로 상승했다. 작년 말(0.19%)과 비교하면 약 2.4배 수준이다. 다만, 연체율 자체는 1%를 밑돌았다.

5등급 아래 저신용 자영업자들의 부실 정도는 훨씬 심했다. 7등급은 2021년 말 1.68%에서 올해 8월 말 6.58%로, 9등급은 4.56%에서 23.58%로 각각 연체율이 급등했다. 원리금을 상환하지 못하는 비율이 4년8개월 만에 각각 3.9배, 5.2배 뛴 것이다.

이 중 7등급은 연말 기준 연체율이 2021년 1.68%, 2022년 2.52%, 2023년 3.51%, 2024년 5.05%, 지난해 5.53% 등으로 해마다 높아졌다. 9등급도 비슷한 흐름을 보였다. 취약 차주의 건전성 악화가 장기간 이어진 셈이다.

이와 대조적으로 1∼2등급은 애초 자영업자 여신이 없거나 연체율이 ‘제로’에 가까운 경우가 대부분이었다.

한국은행이 기준금리를 7·8월 연속 인상한 데 따른 대출 금리 상승으로 이자 부담이 확대되면 취약 자영업자의 건전성 악화도 한층 가팔라질 것이라는 우려가 제기된다. 신용대출·기업대출 금리 산정에 적용되는 은행채 1년물 금리는 지난 18일 4.033%로, 전날 2년10개월 만에 처음 4%대를 기록한 이후 계속 오르고 있다.


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