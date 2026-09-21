고금리에 자영업자 ‘양극화’ [경제 레이더]

최근 시장 금리가 올라가며 자영업자 사이 양극화도 깊어지고 있는 것으로 나타났다. 비교적 신용도가 양호한 자영업자 연체율은 코로나19 때보다 낮아졌지만 저신용 차주의 연체율은 5년도 안 돼 4∼5배로 치솟았다.



20일 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 개인사업자(자영업자) 대출 연체율을 신용등급별로 단순 평균해 분석한 결과, 2021년 말부터 올해 8월 말까지 신용도에 따른 격차가 크게 벌어진 것으로 드러났다.

서울의 한 시중은행의 모습. 연합뉴스

상대적으로 신용도가 양호한 3등급은 2021년 말 0.07%에서 올해 8월 말 0.05%로 연체율이 오히려 낮아졌다. 지난해 말(0.02%)보다는 높아졌지만 여전히 낮은 수준에 머물렀다.



반면 중간 수준인 5등급 연체율은 같은 기간 0.06%에서 0.46%로 상승했다. 작년 말(0.19%)과 비교하면 약 2.4배 수준이다. 다만, 연체율 자체는 1%를 밑돌았다.



5등급 아래 저신용 자영업자들의 부실 정도는 훨씬 심했다. 7등급은 2021년 말 1.68%에서 올해 8월 말 6.58%로, 9등급은 4.56%에서 23.58%로 각각 연체율이 급등했다. 원리금을 상환하지 못하는 비율이 4년8개월 만에 각각 3.9배, 5.2배 뛴 것이다.



이 중 7등급은 연말 기준 연체율이 2021년 1.68%, 2022년 2.52%, 2023년 3.51%, 2024년 5.05%, 지난해 5.53% 등으로 해마다 높아졌다. 9등급도 비슷한 흐름을 보였다. 취약 차주의 건전성 악화가 장기간 이어진 셈이다.



이와 대조적으로 1∼2등급은 애초 자영업자 여신이 없거나 연체율이 ‘제로’에 가까운 경우가 대부분이었다.



한국은행이 기준금리를 7·8월 연속 인상한 데 따른 대출 금리 상승으로 이자 부담이 확대되면 취약 자영업자의 건전성 악화도 한층 가팔라질 것이라는 우려가 제기된다. 신용대출·기업대출 금리 산정에 적용되는 은행채 1년물 금리는 지난 18일 4.033%로, 전날 2년10개월 만에 처음 4%대를 기록한 이후 계속 오르고 있다.

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