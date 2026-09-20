BTS, 美 대형 페스티벌 피날레 장식

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 라스베이거스에서 열린 대형 음악 축제 ‘2026 아이하트라디오 뮤직 페스티벌(2026 iHeartRadio Music Festival)’의 피날레 무대를 장식했다.



소속사 빅히트 뮤직은 BTS가 지난 18일(현지시간) 미국 라스베이거스 티모바일 아레나에서 열린 ‘2026 아이하트라디오 뮤직 페스티벌’에 출연해 4곡을 선보였다고 20일 밝혔다.



‘아이하트라디오 뮤직 페스티벌’은 세계적인 팝스타들이 출연하는 미국의 대표 음악 축제다. 올해 공연에는 BTS를 비롯해 카디 비, 스눕 독, 벤슨 분, 르세라핌 등이 이름을 올렸다. BTS는 2020년 이후 6년 만에 이 행사에 출연해 18일 공연의 마지막 주자로 무대에 올랐다.



BTS는 팀의 새로운 장을 뜻하는 ‘BTS 2.0’을 주제로 영상과 조명, 특수효과를 결합한 무대를 선보였다. 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’의 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’으로 공연을 시작한 이들은 ‘2.0’, ‘마이크 드롭(MIC Drop)’, ‘FYA’까지 총 4곡을 열창했다.

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