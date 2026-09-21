‘알짜카드’ 쓰고, 투자도 똑똑하게… 슬기로운 금융생활 똑똑한 금융생활이 어느 때보다도 중요해지고 있다. 여행을 다녀도 카드 한 장으로 마일리지를 쌓는 등 다양한 혜택을 누리면서 소비를 통해 지역 상권도 도울 수 있다. 자동차를 운전하면서 특정 카드를 통해 주유비 혜택 등을 받을 수도 있다. 투자 역시 마찬가지다. 미국 주식이든 국내 주식이든 어떤 산업이 성장하고 수익을 가져다줄지 공부해야 한다. 만약 여유가 없다면 증권사들이 연구해 내놓은 상품에 투자하는 것도 시간을 절약하는 효과적인 방법이다. 자본시장에 대해 좀 더 알아보고 싶다면 대한민국 정례 기업설명(IR) 자리가 될 ‘코리아 프리미엄 윅스(Korea Premium Weeks) 2026’에 참가하는 것도 똑똑한 선택이 될 것이다.

삼성화재는 장기보험 고객이 가입 상품에 따라 이용할 수 있는 상품부가서비스를 ‘삼성화재 라운지’ 앱에서 확인하고 신청할 수 있도록 서비스를 개편했다고 20일 밝혔다.



상품부가서비스는 장기보험 상품별로 제공되는 서비스로 피트니스·혈당관리, 병원동행, 간병지원, 검진·회복지원, 차량관리 등으로 구성돼 있다. 삼성화재는 고객의 건강관리와 일상생활을 지원하는 다양한 분야에서 총 15종의 상품부가서비스를 운영하고 있다. 고객이 이용할 수 있는 서비스와 이용 횟수·기간은 가입 상품과 조건에 따라 달라진다.

삼성화재가 장기보험 고객이 가입 상품에 따라 이용할 수 있는 상품부가서비스를 ‘삼성화재 라운지’ 앱에서 확인하고 신청할 수 있도록 서비스를 개편했다. 삼성화재 제공

삼성화재는 이번 개편을 통해 고객이 가입 상품에 포함된 혜택을 보다 편리하게 확인할 수 있도록 상품부가서비스 안내를 강화하고, 고객이 가입한 상품을 기준으로 이용 가능한 서비스를 직접 확인할 수 있도록 맞춤 조회 기능을 마련했다.



이에 따라 고객은 ‘삼성화재 라운지’ 앱에서 본인이 이용할 수 있는 상품부가서비스를 한눈에 확인할 수 있다. 서비스별 상세 안내 페이지에서는 주요 혜택과 이용 횟수·기간, 이용 조건, 신청 방법 등 서비스 이용에 필요한 정보도 확인할 수 있다.

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