‘알짜카드’ 쓰고, 투자도 똑똑하게… 슬기로운 금융생활 똑똑한 금융생활이 어느 때보다도 중요해지고 있다. 여행을 다녀도 카드 한 장으로 마일리지를 쌓는 등 다양한 혜택을 누리면서 소비를 통해 지역 상권도 도울 수 있다. 자동차를 운전하면서 특정 카드를 통해 주유비 혜택 등을 받을 수도 있다. 투자 역시 마찬가지다. 미국 주식이든 국내 주식이든 어떤 산업이 성장하고 수익을 가져다줄지 공부해야 한다. 만약 여유가 없다면 증권사들이 연구해 내놓은 상품에 투자하는 것도 시간을 절약하는 효과적인 방법이다. 자본시장에 대해 좀 더 알아보고 싶다면 대한민국 정례 기업설명(IR) 자리가 될 ‘코리아 프리미엄 윅스(Korea Premium Weeks) 2026’에 참가하는 것도 똑똑한 선택이 될 것이다.

NH아문디자산운용이 인공지능(AI)과 방산 등 국내 산업에 집중 투자하는 ‘성장주도 코리아 펀드’가 설정 이후 높은 수익률을 기록하며 투자자들의 각광을 받고 있다고 20일 밝혔다.



이 펀드는 AI 발전과 자본시장 체질 개선, 친환경 흐름 등 큰 변화 속에서 정부 정책 지원을 받아 높은 성장이 기대되는 산업을 ‘성장주도 산업’으로 묶어 선별 투자하는 주식형 상품이다. 단순히 성장 산업만 좇는 것이 아니라 기업 가치가 저평가된 우량 기업을 함께 담아 전체적인 투자 균형을 도모한다. 주요 투자 대상으로는 AI 반도체 및 전력 설비, 방산, 조선, 원자력 등이 있다.

NH아문디자산운용이 인공지능과 방산 등 향후 성장을 주도할 국내 산업에 집중 투자해 높은 수익률을 내고 있는 ‘성장주도 코리아 펀드’를 운용하고 있다. NH아문디자산운용 제공

단순 운용역뿐만 아니라 7명의 전담 연구원이 한 팀을 이뤄 유망 산업과 기업을 깊이 있게 분석하는 것도 특징이다. 이런 전략에 힘입어 이 펀드는 2025년 10월 설정된 이후 이달 15일 기준 98.17%의 수익률을 내며 코스피 지수 상승률을 13.29%포인트 웃돌고 있다. 펀드 운용으로 거둔 보수의 30%를 공익기금으로 쌓아 사회적 책임도 실천할 계획이다.



박진호 주식운용부문장은 “정부의 규제 완화, 인프라 확충 정책 등으로 기업 성장 환경이 개선되면서 글로벌 공급망에서 핵심 역할을 수행하는 한국 산업에 장기 성장 모멘텀을 제공할 것으로 기대된다”며 “단기 변동에 흔들리지 않고 펀더멘털과 실적이 뚜렷한 주도 기업에 장기 투자한다는 원칙을 지켜 나갈 것”이라고 말했다.

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