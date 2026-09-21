‘알짜카드’ 쓰고, 투자도 똑똑하게… 슬기로운 금융생활 똑똑한 금융생활이 어느 때보다도 중요해지고 있다. 여행을 다녀도 카드 한 장으로 마일리지를 쌓는 등 다양한 혜택을 누리면서 소비를 통해 지역 상권도 도울 수 있다. 자동차를 운전하면서 특정 카드를 통해 주유비 혜택 등을 받을 수도 있다. 투자 역시 마찬가지다. 미국 주식이든 국내 주식이든 어떤 산업이 성장하고 수익을 가져다줄지 공부해야 한다. 만약 여유가 없다면 증권사들이 연구해 내놓은 상품에 투자하는 것도 시간을 절약하는 효과적인 방법이다. 자본시장에 대해 좀 더 알아보고 싶다면 대한민국 정례 기업설명(IR) 자리가 될 ‘코리아 프리미엄 윅스(Korea Premium Weeks) 2026’에 참가하는 것도 똑똑한 선택이 될 것이다.



흥국화재가 상품 개발과 개정 소요 시간을 대폭 줄인 차세대 장기청약시스템 ‘넥스트코어(Next Core)’를 오픈했다고 20일 밝혔다.



넥스트코어는 장기보험의 가입부터 심사, 발급까지 이어지는 청약 업무 전반을 빠르고 효율적으로 처리하기 위해 새롭게 구축한 전산 시스템이다. 이번 넥스트코어 가동의 핵심은 보험상품의 보장 담보와 가입 조건, 사업비 등 주요 기준정보를 일원화해 관리하는 디지털 엔진인 ‘상품팩토리(PF)’의 고도화다. 불필요한 수작업은 최소화하고, 상품 정보와 보험가입 심사 기준을 하나로 묶어 관리하는 통합 체계를 구축해 전산 업무의 효율성을 높였다.

흥국화재가 상품 개발과 개정 소요 시간을 대폭 줄여 전산 업무 효율성을 극대화한 차세대 장기청약시스템 ‘넥스트코어’를 오픈하고 가동에 나섰다. 흥국화재 제공

이번 시스템 도입으로 신상품 출시에 걸리는 준비 기간은 기존 대비 절반 수준으로 줄어들었다. 특히 영업 현장에서 요청이 가장 잦은 담보 추가 등 단순 상품 개정에 걸리는 시간은 기존 10일 이상에서 단 2일로 최대 80%가량 단축됐다. 최근 시장 트렌드와 고객 니즈에 맞춘 신규 특약이 현장에 적시 공급되면서 설계사들의 영업 경쟁력과 고객 대응력도 한층 높아졌다는 평가가 나온다.



흥국화재 관계자는 “차세대 시스템과 상품팩토리 엔진이 안정적으로 작동하면서 영업 현장의 니즈를 즉각 반영할 수 있는 강력한 기틀이 마련됐다”며 “신속한 상품 개정에 대한 만족도가 높은 만큼 앞으로도 공급 및 설계 프로세스의 효율성을 지속적으로 높여 현장 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

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