[부동산 특집] 교통·상권 갖춘 천안 원도심… 평당 1485만원

가을 분양 성수기 활짝… 눈길 끄는 알짜단지는 가을 분양시장이 본격화하면서 주요 건설사가 전국 곳곳에서 새 단지를 선보이고 있다. 평택·동탄·천안 등 수도권과 충청권은 물론 부산에서도 공급이 이어진다. 역세권과 산업단지 접근성, 교육·생활 여건을 내세운 단지부터 한강 조망과 특화 설계를 앞세운 재건축 사업까지 단지별 특징도 다양하다.

대우건설이 충남 천안시 서북구 성정동에 ‘두정역 푸르지오 그랑피크’(사진)를 공급한다. 단지는 지하 3층∼지상 35층, 10개동, 총 1438가구로 전용 59∼114㎡로 구성된다. 3.3㎡당 분양가는 1485만원이다.

생활 편의성과 교통 여건도 갖췄다. 천안 원도심과 두정·불당 생활권을 함께 누릴 수 있다. 이마트와 신세계백화점, 단국대학교병원 등이 가깝고 경부고속도로 천안 나들목(IC)과 1호선 두정역·천안역 이용도 편리하다.

삼성디스플레이 천안캠퍼스와 산업단지도 인접해 있다.

단지에는 자연과 사람이 어우러지는 ‘레이어드 파크’ 조경 콘셉트를 적용해 잔디광장과 수경시설, 숲속산책로 등을 조성할 예정이다. 피트니스센터와 GX클럽, 골프클럽, 사우나를 비롯해 카페와 작은도서관, 공유오피스, 문화센터, 키즈클럽, 게스트하우스 등도 들어선다. 채광·통풍과 수납을 고려한 평면을 적용하고, 스마트 월패드와 실시간 에너지 모니터링 시스템도 갖춘다. 재당첨 제한과 전매제한, 실거주 의무는 적용되지 않으며 당첨자는 이달 22일 발표한다.

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