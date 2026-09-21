[부동산 특집] 평택 삼전 근접… 분양가상한제 적용 대단지

가을 분양 성수기 활짝… 눈길 끄는 알짜단지는 가을 분양시장이 본격화하면서 주요 건설사가 전국 곳곳에서 새 단지를 선보이고 있다. 평택·동탄·천안 등 수도권과 충청권은 물론 부산에서도 공급이 이어진다. 역세권과 산업단지 접근성, 교육·생활 여건을 내세운 단지부터 한강 조망과 특화 설계를 앞세운 재건축 사업까지 단지별 특징도 다양하다.

현대건설이 이달 경기 평택시 고덕국제신도시에 ‘힐스테이트 고덕엘리스트’(사진)를 분양할 예정이다. 단지는 A12·65블록에 들어서며 A12블록 942가구, A65블록 837가구 등 총 1779가구 규모다. 지상 최고 27층, 전용 84㎡ 단일 면적으로 구성되며 분양가 상한제가 적용된다.



교육과 교통, 생활 인프라도 두루 갖췄다. 고덕3초·고덕8초·고덕6중이 들어설 예정이며 민세초·중과 송탄고도 가깝다. 국제학교 신설이 예정된 에듀타운도 인접해 있다. 삼성전자 평택캠퍼스와 가까워 직주근접이 가능하고 1호선 서정리역과 SRT 평택지제역도 이용할 수 있다. 평택시청 신청사와 고덕1단계 생활 인프라, 인근 근린공원도 이용할 수 있다.



단지는 4베이 판상형 위주로 설계해 채광과 통풍을 높이고 안방 드레스룸과 현관 팬트리, 알파룸 등 수납공간을 마련한다. 피트니스와 실내골프연습장, GX룸, 작은도서관, 어린이집, 돌봄센터 등 커뮤니티 시설도 조성된다. 캠핑용품이나 자전거 등을 보관할 수 있는 세대별 전용 창고도 제공한다. 현대건설은 A31·34·35블록에서도 연내 힐스테이트를 공급할 계획이다.

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