수도 서울의 완벽한 수도 시설! : 문해력 키우는 《한자어 탐정단》 - 006

□ 수사 단어 ·수도(首都)[으뜸 도시 수도] : 한 나라의 정부가 있는 가장 중심적이고 으뜸(首)인 도시(都)라는 뜻! (Capital) ·수반(首班) : 정부의 최고 우두머리(대통령이나 총리). (수도의 '수'와 같은 글자!) ·도시(都市) : 사람이 많이 살고 상업이 발달한 행정 중심지. (수도의 '도'와 같은 글자!) ·수도(水道)[물길 수도] : 먹는 물이나 쓰는 물을 파이프 관을 통해 보내주는 물(水)의 길(道)이라는 뜻! (Water supply) ·상수도(上水道) : 우리가 마시고 쓸 수 있는 깨끗한 새 물을 위쪽(上)에서부터 보내주는 수도. ·하수도(下水道) : 우리가 쓰고 버린 더러운 생활하수를 아래쪽(下)으로 흘려보내 처리하는 수도.

□ 수사 보고서

첫 번째 수도는 한 나라의 중심지를 뜻하는 수도(首都)입니다. 여기에는 '머리 수(首)' 자가 쓰였어요. 우리 몸에서 가장 위에 있고 중요한 부위가 '머리'인 것처럼, 나라 전체에서 가장 핵심적이고 우두머리가 되는 도시(都)를 뜻합니다. 영국의 수도는 런던, 프랑스의 수도는 파리라고 할 때 쓰이는 아주 웅장하고 공적인 단어랍니다.

두 번째는 수도꼭지를 돌리면 나오는 물 시설을 뜻하는 수도(水道)입니다. 말 그대로 "물이 지나다니는 길"이라는 뜻이죠! 이 수도 시설은 크게 두 가지 길로 나뉩니다. 정수장에서 걸러진 깨끗한 새 물을 우리 집으로 보내주는 상수도(上水道)라는 '윗길'과, 우리가 집에서 깨끗하게 쓰고 버린 구정물을 하수처리장으로 흘려보내는 하수도(下水道)라는 '아랫길'이 합쳐져 도시의 물길을 이루고 있답니다.

□ 수사 확인

1. 다음 뉴스 제목 중 '수도'의 의미가 나머지와 다른 하나를 골라보세요.

① 이웃 나라의 수도에서 아시아 평화를 위한 정상회담 개최

② 가뭄이 심해지자 각 가정에 수도 계량기를 점검하라는 안내문 발송

③ 기후 위기로 해수면이 상승하자 수도를 옮기기로 결정한 국가들이 늘고 있다.

④ 역사 학자들은 조선 시대의 수도였던 한양의 성곽 길을 걸으며 연구했다.

2. 다음은 '도시 안전 점검 보고서'입니다. 빈칸에 알맞은 단어를 <보기>에서 찾아 순서대로 써넣으세요.

<보기> : 수도(首都), 상수도, 하수도, 도로, 도시

"대한민국의 중심 ( ① )인 서울을 안전하게 지키기 위해 출동했습니다. 서울은 한 나라의 ( ② )인 만큼 많은 인구와 중요한 시설들이 모여 있죠. 먼저 차들이 바쁘게 움직이는 ( ③ )의 안전 상태를 살폈습니다. 이어서 시민들에게 깨끗한 수돗물을 콸콸 보내주는 ( ④ )관과, 쓰고 버린 물을 안전하게 모아 흘려보내는 ( ⑤ )관 시설에 녹이 슬거나 물이 새는 곳은 없는지 도시의 물길 전체를 꼼꼼히 점검했습니다.“

□ 수사 단서

'서울, 워싱턴, 국가, 도읍, 정부'처럼 나라의 중심 도시 분위기가 나면 ’머리 수‘자를 쓰는 수도(首都)! '상수도, 하수도, 배관, 물, 요금, 동파'처럼 화장실이나 부엌의 시설과 관련이 있으면 ’물 수‘자를 쓰는 수도(水道)라고 구별하면 명쾌해집니다.

유도 질문: "도시의 추운 겨울날 '수도가 얼어 터졌다'고 할 때, 무엇이 얼었다는 뜻일까?“

[정답]

1번: ②

2번: ① 도시 ② 수도(首都) ③ 도로 ④ 상수도 ⑤ 하수도

「한자어 탐정단」 시리즈 제공 : 세계일보·캐리에듀 문해력 연구소

매주 월, 수 연재

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