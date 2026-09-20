‘수시 먹통 사태’에 국회 앞서 집회…형평성 논란 장기화 전망

2027학년도 대입 수시모집 원서접수 ‘전산시스템 장애’와 관련해 교육당국의 행정적 구제 절차는 마무리됐지만 수험생·학부모들의 형평성 논란 제기는 한동안 이어질 전망이다.

20일 교육계 등에 따르면 ‘수시원서접수 공정성 확보를 위한 수험생 연대’ 소속 학부모와 수험생 50여명은 19일 국회 앞에서 집회를 열어 수시 원서접수 마감시간(오후 6시)을 넘어 접수된 원서를 전면 취소하라고 촉구했다. 이는 이번 사태가 벌어진 뒤 학부모와 수험생들이 진행한 첫 집회다.

이들은 “대학 모집 요강과 원서접수 안내를 믿고 마감 전에 정상적으로 원서를 제출한 수험생들은 정해진 규칙을 지켰다”며 “그런데 마감 이후 추가 접수를 허용함으로써 오히려 규칙을 지킨 수험생들이 상대적인 불이익을 받을 수 있는 상황이 발생했다”고 말했다.

이들은 또 구제에 따른 대학 경쟁률 변화가 0.001%에 불과하다는 정부 해명에 대해 “모집 단위별로는 단 한 명의 추가 지원도 합격과 불합격을 가를 수 있고, 수험생에게는 0.001이라는 숫자조차 절대 사소하지 않다”고 비판했다.

앞서 지난 11일 수시 원서접수 마감을 10분 앞둔 오후 5시50분쯤부터 약 30분간 유웨이어플라이의 전산시스템이 ‘먹통’이 되면서 일부 수험생이 정상적으로 원서 접수를 마치지 못해 혼란이 빚어진 바 있다.

한국대학교육협의회(대교협)와 교육부는 당시 원서접수 마감 시간을 1시간 연장했지만 이러한 조치에도 원서를 접수하지 못한 수험생이 있는 것으로 확인되자 정부는 구제절차에 들어갔다. 최종 구제가 확정된 수험생은 총 354명이다.

수험생연대 등은 17개 대학이 당초 원서접수 마감시간에 맞춰 최종 경쟁률을 공개하면서 오후 6시 이전에 해당 대학에 지원한 수험생이 불리한 조건에서 원서를 접수하게 된 점도 지적했다.

교육부는 17개 대학의 경쟁률을 확인한 다음 해당 대학에 원서를 낸 수험생을 3명으로 파악한 후 이들에 대한 원서 접수를 취소하라고 대학 측에 권고했다. 하지만 전산 기록만으로는 경쟁률을 보고 대학에 지원했는지 여부를 판가름할 수 없다는 게 수험생연대의 주장이다.

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