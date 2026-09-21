‘추석에 뭐 하지?’…박물관·공항서 즐기는 전통공연과 세시풍속

추석 연휴를 앞두고 문화계가 전통공연과 전통놀이 체험 등 다양한 행사들을 마련했다. 생성형 AI로 만든 이미지

추석 연휴를 앞두고 박물관과 공항 등에서 전통공연과 세시풍속 체험을 즐길 수 있는 문화행사가 잇따라 열린다.

전통악기와 사물놀이 공연부터 씨름과 강강술래, 전통공예 체험까지 다양한 프로그램이 마련돼 가족 단위 나들이객은 물론 연휴를 맞아 출국하거나 입국하는 여행객들도 우리 전통문화를 가까이에서 경험할 수 있다.

◆ 국중박서 만나는 전통공연…사물놀이부터 국악·퓨전음악까지

국립중앙박물관은 전통공연예술진흥재단과 함께 오는 24일과 26일, 27일 서울 용산구 국립중앙박물관 열린마당에서 ‘디 아트스팟 시리즈 국립중앙박물관 편’을 선보인다. 공연은 각 날짜 오후 1시와 3시 두 차례 열리며 회당 약 50분 동안 진행된다.

24일에는 ‘국악관현악단 결’이 민요와 사물놀이에 국악관현악 연주를 더한 무대를 선보인다. ‘사물광대’는 길놀이부터 판굿까지 이어지는 사물놀이 공연을 펼친다.

26일에는 국악 실내악팀 ‘소리온’이 태평소를 개량한 장새납 연주와 서양 클래식 악기와 전통악기가 어우러지는 무대를 선보인다. ‘연희컴퍼니 유희’는 창작연희와 구음 사물놀이 등을 준비했다.

27일에는 ‘연희퍼포머그룹 처랏’과 소리꾼 김준수, 에스닉 퓨전밴드 ‘두번째달’이 무대에 오른다.

공연은 별도 사전 예약 없이 현장에서 무료로 관람할 수 있다.

유홍준 국립중앙박물관장은 “국립중앙박물관의 유형유산을 배경으로 무형유산인 전통공연과 현대인이 어우러지는 새로운 소통의 장”이라고 행사의 의미를 설명했다.

문화공간활용 전통공연 '디 아트스팟 시리즈-박물관편' 포스터. 국립중앙박물관

◆ 씨름·강강술래부터 가을걷이까지…‘한가위’ 전통문화 체험

국립민속박물관은 오는 26일과 27일 서울 종로구 국립민속박물관에서 추석 세시행사 ‘모두 함께 한가위’를 개최한다.

본관 야외 오촌댁 앞에서는 가을 수확철을 맞아 ‘한 해 농사의 결실! 가을걷이 체험’이 진행된다. 참가자들은 전통 탈곡기와 풍구 등을 직접 만져보고 벼 이삭과 짚단을 활용한 만들기 체험에도 참여할 수 있다.

앞마당에서는 대한씨름협회와 함께 ‘한가위맞이 씨름 체험 교실’과 ‘한가위배 씨름대회’가 열린다. 어린이박물관 놀이마당에서는 온 가족이 함께하는 ‘한가위 전래놀이 릴레이 16강’과 ‘다 함께 손잡고 강강술래’가 마련된다.

실내에서도 다양한 만들기 프로그램이 진행된다. 무드등과 비누 송편, 책갈피, 키캡 열쇠고리, 손거울, 바람개비 등을 직접 만들어볼 수 있다.

전통공연도 이어진다. 26일 낮 12시에는 부산 무형유산 ‘수영농청놀이’, 오후 3시에는 어린이 국악뮤지컬 ‘바리야 바리야’가 공연된다. 27일에는 낮 12시 ‘한가위 전통연희 한마당’과 오후 2시 강원 무형유산 ‘원주 매지농악’이 관람객을 맞는다.

추석한마당 홍보물. 국립민속박물관

◆ 공항에서도 즐기는 한가위…전통놀이·공예 체험 마련

인천국제공항에서도 추석을 맞아 우리 전통문화를 체험할 수 있는 행사가 마련된다.

국가유산진흥원은 문화체육관광부, 인천국제공항공사와 함께 오는 23일과 24일 오전 9시부터 오후 3시까지 인천국제공항 제2여객터미널 노드정원에서 추석 특별행사 ‘2026년 국가유산 명절이음-달빛 따라, 한가위 한마당’을 개최한다.

행사는 ‘궁중보자기 복주머니 만들기’, ‘전통놀이 체험’, ‘전통놀이 연계 K-헤리티지 기념품 증정 이벤트’, ‘전통예술공연’, ‘신왕가의 산책’ 등으로 구성된다.

인천공항 제1·2여객터미널 한국전통문화센터 4곳에서는 오는 27일까지 추석 특별 기획전 ‘한가위, 복을 선물하다’도 열린다.

한정품 송편 열쇠고리와 색동 공기놀이, 십이지신 매듭팔찌 등 전통문화를 소재로 한 상품을 만나볼 수 있으며 일부 상품은 10% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

안혜민 국가유산진흥원 공항사업팀장은 “전통공연과 공예·놀이 체험부터 추석 선물용 문화상품까지 인천공항에서 한가위의 풍성한 즐길 거리를 만나길 바란다”고 말했다.

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