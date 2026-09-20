전국 맑고 쾌청한 날씨…‘낮 최고 31도’ 큰 일교차 주의 [오늘날씨]

일요일인 20일은 전국이 대체로 맑은 가운데 강원 동해안·산지와 경상권 동해안, 제주도는 오전까지 구름이 많겠다.

서울 용산구 국립중앙박물관에서 시민들이 양산을 쓰고 이동하고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 우리나라는 동해 북부 해상에서 북동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠다.

새벽까지 경북 동해안과 북동 산지, 부산·울산, 제주도에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

새벽부터 아침 사이에는 경북 중·북부 내륙을 중심으로 짙은 안개가 끼겠다. 일부 지역은 가시거리가 200ｍ 미만으로 짧아질 수 있어 교통안전에 유의해야 한다. 그 밖의 전국 내륙에도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

아침 최저기온은 14~20도, 낮 최고기온은 24~31도로 예상된다. 기온은 평년 수준과 비슷하거나 다소 높겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 18도, 인천 19도, 수원 18도, 춘천 15도, 강릉 17도, 대전 17도, 청주 17도, 광주 19도, 전주 18도, 부산 20도, 울산 19도, 대구 16도, 제주 22도다.

낮 최고기온은 서울 29도, 인천 28도, 수원 29도, 춘천 27도, 강릉 26도, 대전 28도, 청주 28도, 광주 31도, 전주 29도, 부산 28도, 울산 26도, 대구 29도, 제주 27도까지 오르겠다.

동해안을 제외한 전국 대부분 지역에서는 낮과 밤의 기온 차가 10~15도로 크게 벌어지겠다. 기상청은 큰 일교차에 따른 건강관리에 유의할 것을 당부했다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국 모든 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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