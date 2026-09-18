李 기자회견 엇갈린 평가…與 “신뢰 회복” 野 “자화자찬·남 탓”

18일 열린 이재명 대통령의 기자회견을 두고 여야는 엇갈린 반응을 내놨다. 더불어민주당은 “국민 신뢰를 회복하는 국정 전환점이 될 것”이라고 높이 평가한 반면, 국민의힘은 “반성 없이 자화자찬과 남 탓만 남았다”고 혹평했다.

더불어민주당 김민석 대표·한병도 원내대표 등 지도부가 18일 국회에서 이재명 대통령의 대국민 기자회견 생중계를 보고 있다. 연합뉴스

민주당 김민석 대표는 이날 기자회견이 끝난 뒤 국회에서 기자들과 만나 “기자회견을 보는 동안 대통령과 내내 같은 생각, 같은 마음이었다”며 “당도 더 겸손하게 경청하면서 민생을 살펴 가겠다”고 밝혔다.

박성준 수석대변인은 “국정 현안에 대한 대통령의 생각을 허심탄회하게 밝히는 자리였다”며 “민생과 개혁, 국민통합에 대한 이 대통령의 의지를 확인할 수 있었다”고 평가했다. 이어 “지표는 개선되는데 국민이 체감하지 못하는 현실을 반드시 개선하겠다는 말씀에 동감한다”며 “민생 입법과 정책, 예산을 통해 국민의 삶이 더 나아질 수 있도록 뒷받침하겠다”고 강조했다.

한병도 원내대표는 사회관계망서비스(SNS)에 “국정 최고 책임자로서 다양한 현안에 대해 분명한 입장과 방향도 밝혔다”며 “국민 신뢰를 회복하는 국정 전환점이 될 것이라 믿는다”고 적었다. 한 원내대표는 이 대통령이 “연임할 생각이 전혀 없다”고 밝히고 특검법에서 공소취소 관련 조항을 삭제해 달라고 요청한 점을 거론하며 “국민의힘도 소모적인 정쟁과 무책임한 국정 발목잡기를 중단해야 할 것”이라고 덧붙였다.

반면 국민의힘 장동혁 대표는 “더 이상 대통령에게 기대할 것이 없다는 걸 확인한 기자회견이었다”며 “국민 심판의 날만 더 가까워졌다”고 혹평했다. 장 대표는 이 대통령의 연임 발언에 대해 “‘연임하지 않겠다’는 분명한 선언이 그리 어려운가”라고 꼬집었고, 이 대통령이 ‘친문·친노·친김대중’을 언급한 것을 두고도 “국민 통합이 아니라 좌파 통합이 목표인 모양”이라고 비판했다.

국민의힘 장동혁 대표. 연합뉴스

박충권 수석대변인은 논평에서 “‘나는 여전히 잘하고 있다, 정권의 실패는 남 탓’으로 돌리는 나 홀로 찬가였다”며 “연임도, 인사도, 반성도, 오늘 대통령이 국민 앞에 내놓은 것은 약속이 아니라 변명이었다”고 주장했다. 이어 “어떤 권력도 국민 위에 군림하지 않는 억강부약의 공정한 나라를 만들고 싶다면, 공소취소 완수 임무를 맡은 김승원의 임명부터 당장 취소하라”고 촉구했다.

무소속 한동훈 의원은 “이 대통령은 6.29 선언이 아니라 ‘전두환 4.13 호헌선언의 길’을 선택했다”고 주장했다. 이 대통령이 특검법상 공소취소 관련 조항의 삭제를 요청한 이유에 대해선 “공소취소 꼭 할거지만 욕 덜 먹는 방법을 찾겠다는 것”이라며 “꿈 깨시라. 그런 것 없다”고 비판했다.

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