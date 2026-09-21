판도라, ‘탈리스만 조디악·컬러 미니 참·시그니처’ 신제품 공개

사진=스타럭스 제공

스타럭스(대표 안종훈)가 전개하는 덴마크 주얼리 브랜드 판도라(PANDORA)가 ‘탈리스만 조디악(Talisman Zodiac)’, 컬러 미니 참, 판도라 시그니처(Pandora Signature) 등 신규 제품을 공개했다.

이번 신제품은 각자의 취향과 이야기를 주얼리에 담아 자유롭게 표현할 수 있도록 구성됐다. 별자리와 상징적인 모티브를 중심으로 한 판도라 미(Pandora ME)의 탈리스만 신제품부터 다채로운 컬러의 판도라 모멘츠(Pandora Moments) 미니 참, 간결하고 세련된 디자인이 돋보이는 판도라 시그니처까지 폭넓은 제품을 선보인다. 여기에 개성 넘치는 캐릭터를 판도라만의 감성으로 재해석한 디즈니 협업 컬렉션도 함께 공개해 선택의 폭을 넓혔다.

이번 시즌 판도라 미에서는 12개의 별자리를 각각의 모티브로 표현한 오버사이즈 탈리스만 조디악 메달리온 참을 선보인다. 별자리마다 서로 다른 상징과 의미를 담아 자신의 별자리를 선택하거나 가족과 친구, 연인 등 소중한 사람의 별자리를 조합해 개인적인 이야기를 표현할 수 있다. 생일이나 기념일에 의미를 더하는 선물로도 활용할 수 있어 주얼리를 통해 마음을 전하고 싶은 고객들에게 다양한 선택지를 제공한다.

오버사이즈 탈리스만 조디악 메달리온 참의 뒷면에는 각 별자리의 특성과 의미를 담은 라틴어 문구가 새겨져 있다. 앞면의 별자리 모티브와 뒷면의 메시지가 하나의 디자인 안에서 조화를 이루며 시각적인 아름다움과 상징적인 의미를 동시에 담았다.

판도라의 이번 신제품은 전국 판도라 공식 매장과 면세점, 판도라 공식 온라인몰에서 만나볼 수 있다.

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