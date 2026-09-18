李대통령 “北·美 대화 문 다시 두드리는 손길 있다…한반도 전쟁 종식에 최선”

이재명 대통령은 9·19 평양공동선언 및 남북군사합의 8주년을 하루 앞둔 18일 “북·미 대화의 문을 다시 두드리는 손길이 있다”며 “우리 정부는 그 손길이 북·미 대화 재개로 이어지고 한반도 전쟁 종식과 평화체제 구축 논의로 발전될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 청와대사진기자단

이 대통령은 이날 국회에서 열린 9·19 평양공동선언 8주년 기념식에서 김경수 대통령 정무특보가 대독한 축사를 통해 “한반도에 평화의 숨결을 다시 불어넣겠다”며 이같이 강조했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 북한에 유화적인 제스처를 취하며 북·미 정상회담에 적극적인 점을 활용해 한반도 평화체제 구축으로 나아가겠다는 구상을 재확인한 것이다.

이 대통령은 현 남북관계 상황에 대해 “8년 전에 비해 북측의 핵 능력은 고도화됐고, 대외 환경도 결코 우리에게 유리하지 않다”며 “훈풍이 삭풍으로 바뀌는 것은 한순간이고 이를 되돌리는 일은 몇 배 어렵고 더디다는 사실을 뼈아프게 깨닫고 있다”고 짚었다. “남북의 대화는 끊겼고, 협력의 문은 닫혔으며 긴장의 밤은 다시 길어졌다. 적대와 대결의 시간이 길어지면서 우리 경제와 안보가 치르지 않아도 될 대가를 치르고 있다”고도 했다.

이 대통령은 “하지만 바람이 잦아든 자리에도 이정표는 남아 있다”며 9·19 평양공동선언과 남북군사합의의 중요성을 언급했다. 9·19 평양공동선언을 두고선 “싸울 필요가 없는 한반도를 위한 실마리를 어디서부터 풀지 남과 북이 함께 고민해 만든 소중한 약속”이라고 평가했다. 그러면서 “그 이정표를 길잡이로 삼겠다”며 “엉킨 실타래일수록 서두르지 않고 한 올씩 풀어야 한다. 우선 우리가 취할 수 있는 일부터 찾아 해나가겠다”고 다짐했다.

이 대통령은 “8년 전 평양에서 한 약속은 불필요한 전쟁 위험을 제거하고, 적대관계를 해소하기 위한 의지에서 나온 것이었다”며 “평화를 향한 우리 국민의 바람은 한 번도 멎은 적이 없다. 이제 그 바람을 다시 일으키겠다”고 밝혔다.

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