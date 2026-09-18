오세훈 “집값 상승이 내 탓? 李대통령 머릿속부터 리셋해야”

오세훈 서울시장이 18일 청와대에서 열린 이재명 대통령 기자회견 직후 “대통령 머릿속부터 완전히 리셋해야 할 것”이라고 혹평했다. 오 시장은 이 대통령이 집값 상승의 책임을 전임 정부와 자신에게 돌리는 듯한 발언을 했다고 지적하며 “지금 서울 집값은 역대 어느 정부 때보다 오랜 기간 가장 가파른 상승세를 이어가고 있다”고 꼬집었다.

오세훈 서울시장이 지난 8월 26일 오전 서울 중구 서울시청 브리핑룸으로 김윤덕 국토부장관과의 주택공급 관련 2차 회동을 끝내고 브리핑을 위해 입장하고 있다. 뉴시스

오 시장은 이날 페이스북에 ‘오세훈 탓을 해도 좋습니다’라는 제목의 글을 통해 “오늘 대통령이 기자회견에서 2022년 이후 서울의 주택 인허가와 착공이 절반으로 줄었다며, 그 책임을 전임 정부와 오세훈에게 돌리는 듯한 발언을 했다”면서 “서울 전역의 재개발·재건축을 모조리 해제하며 그 과정을 통째로 날려버린 분이 박원순 시장이라는 것은 대통령께서 아무리 부인하고 싶어도 달라지지 않는 사실”이라고 반박했다.

그는 “서울시가 대통령께 제출한 재개발·재건축 경과 보고서를 제대로 들여다보기만 했어도 오늘과 같은 말씀은 하기 어려웠을 것”이라며 “민선 8기 오세훈 서울시장 취임 이후 서울 집값이 하향 안정세를 보이다가 이재명 대통령 취임을 전후해 오름세로 돌아섰다는 것은 데이터만 확인해도 알 수 있는 일”이라고 주장했다. 이어 “토허제 재지정 이후 다시 안정세로 접어들었던 집값이 뛰기 시작한 시점 역시 대통령 취임 시기와 맞물려 있다는 것이 팩트”라고 덧붙였다.

오 시장은 또 “‘오세훈 탓’이라고 하면 대통령의 마음은 편하겠지만 서울 집값 상승이 오세훈 때문이라면 왜 다시 서울시장에 당선됐고 서울에서 대통령 지지율은 왜 계속 하락하고 있겠느냐”고 반문했다. 그러면서 “오세훈 탓을 얼마든지 해도 좋다”며 “그러나 제발 지금 현장에서 벌어지고 있는 ‘현실 세계’에 대한 인식만이라도 제대로 하길 바란다”고 말했다.

아울러 오 시장은 “오늘 서울시민들은 대통령에게 듣고 싶었던 대답을 듣지 못했다”며 “‘잘못된 부동산 정책 기조를 전면 전환하겠다’는 답변 대신, ‘이게 다 오세훈 때문이다’라는 남 탓만 들은 셈”이라고 비판했다. 이어 “그동안 참모들이 대통령께 잘못된 정보를 보고하고 있는 것은 아닌지 의심했다”며 “그러나 문제는 대통령 스스로 잘못된 확신에 갇혀 현실을 거부하고 있는 데 있었다”고 했다.

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