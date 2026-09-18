강호동 농협중앙회장, 미국 현지 계열사 점검…“미국 농식품 수출 확대”

강호동 농협중앙회장이 현지시간 17일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 미국 내 범농협 계열사에 대한 현장경영을 실시하고 있다. 농협중앙회 제공

강호동 농협중앙회장이 미국 로스앤젤레스(LA)를 찾아 범농협 계열사의 현지 사업을 점검하고 농식품 수출 확대 방안을 논의했다.

농협중앙회는 강 회장이 현지시간 17일 LA에서 미국에 진출한 범농협 계열사 관계자들과 현장경영을 실시했다고 밝혔다.

이번 현장경영에는 NH농협무역(농협아메리카), NH농우바이오(농우시드아메리카), 농협사료(NH-HAY) 등 경제지주 계열사와 NH농협은행 뉴욕지점, NH투자증권 뉴욕 현지법인 등 금융지주 계열사 관계자들이 참석했다.

참석자들은 각 법인의 사업 추진 현황과 미국 시장 대응 전략을 공유하고 계열사 간 협력 방안을 논의했다.

NH농협무역은 미국 내 농식품 유통망 확대와 신규 판로 개척을, NH농우바이오는 미주 시장에 맞춘 종자 개발과 영업력 확대를 추진하고 있다. 농협사료는 안정적인 조사료 공급 기반 확보에 나서고 있다.

강호동 농협중앙회장(사진 오른쪽에서 두 번째)이 현지시간 17일 미국 캘리포니아주 한남체인 부에나파크점을 방문해 한국 농식품 판매 현황을 살펴보고 있다. 농협중앙회 제공

NH농협은행과 NH투자증권도 현지 금융시장 정보와 네트워크를 공유하며 경제·금융 계열사 간 협업 방안을 모색했다.

이날 회의에서는 미국 농식품 수출 확대 전략과 현지 시장 변화 대응 방안, 계열사 간 협업 및 현지 네트워크 활용 방안 등이 주요 의제로 다뤄졌다. 강 회장은 현지 사업 확대를 위해 근무하는 임직원들의 애로사항을 직접 듣고 현장 중심의 경영을 강조했다.

강 회장은 이어 미국 현지 주요 유통업체 경영진과 만나 농식품의 미국 시장 진출 확대와 판로 개척을 위한 협력 방안도 논의했다.

H마트와의 간담회에서는 미국 내 농식품 판매 현황과 시장 확대 방향을 공유하고 현지 유통망을 활용한 판매 확대와 양사 간 협력 강화 방안을 논의했다.

한남체인과는 한인·아시안 소비시장의 변화와 소비자 선호를 살펴보고 농식품의 소비자 접점을 확대하고 판매 경쟁력을 높이기 위한 협력 방안을 모색했다.

강 회장은 마지막으로 갤러리아마트 올림픽점을 방문해 농식품 판촉행사 현장을 둘러보고 소비자 반응과 판매 동향을 점검했다. 현지 소비자와의 접점을 넓히고 농협 농식품의 인지도를 높이기 위한 방안도 살폈다.

강 회장은 “미국은 농협 글로벌 사업 확대를 위한 핵심 전략 시장으로 현지 사업 역량과 유통 네트워크 확보가 무엇보다 중요하다”며 “현지 법인과 유통업체와의 협력을 강화해 농식품의 미국 시장 경쟁력을 높이고 수출 확대를 통해 농업인 실익 증진으로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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