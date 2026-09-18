李대통령 "레버리지ETF 도입에 부족함있어…정책실장 인선 고심"

이재명 대통령은 18일 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 도입에 대해 "(정책에) 부족함이 있었던 건 맞는 것 같다"고 말했다.



이 대통령은 이날 청와대에서 열린 기자회견에서 관련 질문에 "정부 정책에 불안전성이 좀 있었던 거 아닌가 싶다"며 이같이 답했다.

이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 현안 기자회견을 하고 있다.

이 대통령은 "레버리지 ETF가 어떤 과정으로 결정됐는지 세부적인 절차 내용은 제가 아직 파악하지 못하고 있다"면서 "누군가는 결정했을 것"이라고 말했다.



그러면서 "레버리지 ETF 도입에 대해서는 저도 당시에 보고 받은 바가 있다"면서 그 보고 요지에 대해 "'외환시장 안정에 도움이 된다', '국내에 투자하게 해야 한다'는 것이었다. 원칙적으로 맞는 얘기였다"고 밝혔다.



그러면서 "나중에 보니 이게 주가 상승기 거의 마지막 단계였던 것 같다. (단일종목 레버리지 ETF의) 대량 매수가 이뤄졌는데, 그게 상승에도 도움이 됐을 가능성이 있다"면서 "그런데 이제 하향세로 전환이 되니까 손실이 두 배가 된 것"이라고 평가했다.



이 대통령은 "지금은 거의 문제가 안 되는 상태가 됐는데 당시 레버리지 상품을 산 분들이 손해를 많이 보니 원성이 커진 것 같다"며 "그게 문제가 돼서 시정 조치, 보완 조치가 필요하지 않냐 해서 조치를 한 것으로 안다"고 강조했다.



그는 "주가가 상승을 할지 투자를 통해 이익을 볼지 손해를 볼지는 귀신도 모르는 것"이라면서도 "차라리 나중에 보완할 걸 미리 다 장착했더라면 괜찮지 않냐는 비판이 가능하다"고 덧붙였다.



이 대통령은 신임 정책실장 인선에 대해선 "여전히 고심 중"이라고 설명했다.



이어 "지금까지는 경제 회복, 지속 성장, 성장 동력 확보에 집중했다"면서 "사회정책을 강화하는 방향으로 정책 중심을 살짝 이동해야 하지 않냐는 지적이 있다. 그 점에 대해서도 고심 중이어서 적당한 인물을 찾는 중"이라고 설명했다.

<연합>

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