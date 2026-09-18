李대통령 “‘만기친람’할 시간도, 역량도 되지 않아”

이재명 대통령은 18일 “일과 결과에 너무 집중하다 보니까 그 과정에서 세심하지 못한 게 매우 큰 문제인 것을 이제 많이, 아프게 깨닫게 됐다”며 “더 많이 소통하고, 듣고, 존중하면서도 당초에 하고자 했던 일들을 결코 포기하지 않고 힘들여서 계속해나가겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 기자회견 마무리발언에서 “제가 부족한 게 많다”며 이같이 말했다. 이 대통령은 “더 나은 세상을 위해서, 우리 모두 함께 잘 사는 대동세상을 위해서 반칙과 특권 없는 ‘억강부약’의 공정한 세상을 위해 최선을 다하겠다”고 약속했다.

이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견 '국민의 뜻, 국민의 삶 더 살피겠습니다'에서 질문에 답변하고 있다. 뉴시스

일각에서 이 대통령의 국정 운영 방식을 두고 ‘만기친람’이라고 비판하는 데 대한 반박도 내놓았다. 이 대통령은 “만기친람할 시간도, 역량도 되지 않는다”며 “제가 가진 기본적인 원칙이 ‘권한은 주고, 책임은 확실하게 묻는다’이다. 제가 그걸 통해서 성남시정도, 경기도정도 성공했다”고 강조했다. 그러면서 “‘인사는 철저하게 역량에 맞춰서 합리적으로 하고 권한을 주고 책임은 내가 지는데 그 결과도 그들이 책임진다’는 것을 국정에도 나름 최대한 반영하고 있다”고 밝혔다.

다만 국정 최고 책임자의 결단이 필요한 사안들에 대해서는 자신이 책임지고 결단을 내린다고 설명했다. 이 대통령은 “부처의 통상 사무들은 당연히 각 부처가 하면 된다. 부처가 결단해야 할 일도 부처가 하면 되는데, 부처가 결단하지 못하는 일들이 있다. 대표적으로 ‘낙태를 어느 단위까지 허용할 것이냐, 미프진을 허용할 거냐 말 것이냐’”라며 “이것을 결정하는 순간 어느 쪽으로부터 욕을 먹게 돼 있는데, 보통 이런 경우는 아무것도 안 해버린다. 저는 이래서는 안 된다고 생각한다”고 말했다.

이 대통령은 “국정은 워낙 복잡다단해서 제가 다 관여하려고 해도 할 수가 없다”며 “제가 지금 청와대 참모진한테도 ‘각 부처의 일상 사무에 대해서는 가급적 관여 또는 보고받는 것을 자제하고, 우리가 새롭게 제시할 수 있는 정책이나 사안들을 검토하는 데 집중하자’고 지시해 놓은 상태”라고 소개했다. 이어 “행정 부처는 정해진 일을 안정적으로 하는 조직이고, 대통령은 국민에게 직접 선출된 국가기구이기 때문에 국민과의 접점을 늘려야 한다”며 “국민 속에서 새롭게 제기되는 문제 또는 과제들을 발굴해서 각 부처로 넘겨주는 일을 우리가 한다고 방침을 정했다”고 밝혔다.

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