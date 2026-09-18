이재명 대통령 “특검 사건 처분 권한 삭제해달라… 진상규명에만 집중”

이재명 대통령이 조작기소 특검 도입을 통한 ‘공소취소’ 논란에 대해 “논란이 되고 있는 특검의 권한 사항 중에 기존 기소 사건들의 이송 또는 처분에 관한 조항들은 삭제해달라”고 국회에 요청했다.

이 대통령은 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에 조작기소 특검에 공소 취소 권한을 부여하는 것 관련 입장을 묻는 질문에 “특검은 진상규명에만 집중하시길 요청한다”며 이같이 밝혔다.

이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 현안 기자회견에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 “많은 오해들이 발생되고 있고 논란도 있다. 모든 일은 순리와 법과 원칙에 따라 처리되면 된다”며 “저로서는 (사건에 대해) 알고 있는 진상이 있지만, 객관적으로 증명하는 과정은 또 다시 필요하다”고 말했다. 그러면서 “지난 정부에서 정치적인 목적으로 무리하게 수사, 기소를 해서 피해를 입은 사람이 저만이 아니다. 기자, 언론사, 공무원, 정치인을 비롯해 민간인도 있다”고 말했다.

이 대통령은 특검을 통한 진상규명을 강조했다. “이런 악의적인 수사, 조작의 의심이 되는 사건들에 대해서는 특검을 통해서 진상을 규명하는 게 맞다고 본다”면서도 “제 지휘 하에 있는 수사 기관들이, 또 수사 소추 기관들이 그 일을 하게 되면 또 오해가 발생할 것”이라고 덧붙였다.

다만 특검 도입 이 과정에서 발생하는 공소취소 논란에 대해서는 조작 기소 특검법에서 검찰의 공소 취소 권한을 삭제해달라고 했다. 이 대통령은 “특검을 통해서 공정하게 투명하게 국민들께 진상을 밝혀 보여드리는게 필요하다고 생각한다”며 “불필요한 공소취소 논란 발생하지 않게 조치해달라”고 국회에 요구했다.

이 대통령은 김승원 법무부 장관 후보자 임명 방침에 대해선 “아직 최종 결론을 내지 못 했다”며 “역량과 또 국민의 눈높이 등을 고려해서 신중하게 결정을 하도록 하겠다”고 했다.

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